22-letni strażak zginął na miejscu. Nagle zjechał pod ciężarówkę. Nowe informacje z prokuratury

Tragiczny finał podróży pod Toruniem

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce 12 maja przed godziną 17:00. Jak poinformował dziennikarzy mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu, młody kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z ciężarowym manem. 22-letni kierujący audi zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Zmarłym okazał się Dominik, strażak ochotnik z OSP Papowo Toruńskie. Koledzy z jednostki wspominali go w mediach społecznościowych jako osobę oddaną służbie i zawsze gotową do niesienia pomocy innym, podkreślając, że jego zaangażowanie na długo pozostanie w pamięci druhów.

Ostatnie pożegnanie 22-latka miało miejsce 16 maja. Uroczystość zgromadziła tłumy, a na miejscu pochówku zabrakło miejsca na składane przez żałobników białe kwiaty. Tymczasem śledczy kontynuują prace, mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu wypadku.

Prokuratura bada okoliczności wypadku w Brzozie

Według informacji przekazanych przez "Nowości", samochodem ciężarowym kierował doświadczony mężczyzna ze Świętokrzyskiego. W wyniku zderzenia zarówno kierowca Mana, jak i podróżujący z nim pasażer, doznali obrażeń.

Na ten moment śledztwo w kierunku spowodowania wypadku śmiertelnego (art. 177 par. 2 Kodeksu karnego) nie zostało jeszcze przez prokuraturę wszczęte. Potwierdzam, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcą wypadku był kierowca Audi. Kierowca i pasażer samochodu ciężarowego odnieśli obrażenia. Prokurator zlecił policji wszczęcie dochodzenia o czyn z art. 177 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego

Wypowiedzi udzieliła prokurator Joanna Becińska, reprezentująca Prokuraturę Rejonową Toruń Wschód. Oba samochody biorące udział w tragicznym zderzeniu zostały zabezpieczone do szczegółowych badań technicznych. Do sprawy włączono specjalistów z Katedry Medycyny Sądowej, a śledczy biorą pod uwagę również zaangażowanie biegłego z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Służby niezmiennie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie ostrożności.