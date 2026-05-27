Koszmar pod Lipnem! Jeden manewr zakończył się tragedią [ZDJĘCIA]

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w rejonie Chlebowa na drodze wojewódzkiej 557 około godziny dziewiątej rano. Uczestniczyły w nim dwa samochody osobowe marki audi A3 i volkswagen T-Cross. Z informacji przekazanych dziennikarzowi „Gazety Pomorskiej” przez rzeczniczkę policji w Lipnie wynika, że obydwa auta zmierzały w stronę Rypina. Bezpośrednio przed volkswagenem jechał samochód ciężarowy, natomiast z tyłu poruszało się wspomniane wcześniej audi.

Niemieckim audi kierował dziewiętnastoletni mężczyzna pochodzący z powiatu lipnowskiego, a na fotelu obok siedział o rok młodszy pasażer. Z kolei za kierownicą volkswagena znajdował się 67-letni mieszkaniec tego samego regionu. Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że dziewiętnastolatek postanowił wyprzedzić jadącego przed nim volkswagena. W dokładnie tym samym momencie starszy kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu w celu ominięcia jadącej z przodu ciężarówki.

Splot tych manewrów spowodował, że audi wypadło z jezdni i ostatecznie zatrzymało się na pobliskim polu. Z kolei volkswagen zjechał z trasy i bezpośrednio uderzył w przydrożne drzewo. Załoga pogotowia ratunkowego natychmiast rozpoczęła reanimację starszego kierowcy, lecz niestety 67-latek w wyniku poniesionych obrażeń zmarł na miejscu.

Obaj młodzi mężczyźni podróżujący samochodem marki audi odnieśli obrażenia i zostali natychmiast przewiezieni do pobliskiego szpitala. Śledczy pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratury intensywnie badają wszystkie okoliczności tego tragicznego poranka.