Trzy ofiary śmiertelne weekendu na drogach. Wstrząsające szczegóły wypadków i nowe ustalenia

Tragedia na Szosie Lubickiej: Nie żyje 70-latka

Czarny bilans rozpoczął się późnym wieczorem z 11 na 12 lipca. Około godziny 23:00, na przejściu dla pieszych przy ul. Szosa Lubicka, rozegrał się potworny dramat z udziałem osoby z niepełnosprawnością. Podkom. Dominika Bocian, reprezentująca toruńską policję, w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśniła, że 42-letni kierowca forda potrącił tam 70-letnią kobietę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Poszkodowana została błyskawicznie przewieziona do placówki medycznej, jednak obrażenia okazały się na tyle poważne, że wkrótce potem zmarła. W chwili zdarzenia kierujący autem osobowym nie znajdował się pod wpływem alkoholu.

Przyczyny tego koszmarnego potrącenia są teraz wnikliwie analizowane przez Prokuraturę Rejonową Toruń Wschód. Tego feralnego wieczoru panowała niezwykle zła pogoda. Jak informuje "Gazeta Pomorska", śledczy sprawdzą, czy trudne warunki na drodze doprowadziły do tragicznego w skutkach poślizgu. Oprócz samego 42-latka i jego pasażerów, śledczy planują przesłuchać też dwie osoby, które towarzyszyły starszej kobiecie. Kluczowe dla sprawy mogą okazać się również nagrania z okolicznych systemów monitoringu wizyjnego.

Dramat na ulicy Poznańskiej: Zatrzymany 25-latek z seata

Jeszcze bardziej przerażające wieści nadeszły 12 lipca z samego rana. Około 5:30 na ulicy Poznańskiej doszło do wypadku z udziałem seata, którym kierował 25-latek. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojazd uderzył z ogromną siłą w drzewo. Policyjne alkomaty nie wykryły alkoholu w organizmie młodego kierowcy. Do pobliskiego szpitala przetransportowano łącznie cztery osoby, z czego dwie walczyły o życie. Niestety, przed południem potwierdzono zgon dwóch mężczyzn w wieku 23 i 40 lat.

Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura i toruńscy funkcjonariusze. 25-letni mężczyzna, który siedział za kierownicą, został natychmiast zatrzymany. Eksperci mają teraz sprawdzić, czy w jego organizmie nie znajdowały się inne substancje odurzające. Pierwsze oficjalne przesłuchania zaplanowano na 14 lipca i to wtedy śledczy spodziewają się otrzymać wyniki zleconych badań toksykologicznych.

„- Od wyników badań zależy kwalifikacja czynu. Śledztwo jest w toku”

Apel policji: Ostrożnie na drogach!

W ostatnich dniach pogoda nas nie oszczędza, co znacznie utrudnia bezpieczne podróżowanie. Podkomisarz Dominika Bocian apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do kapryśnych letnich warunków atmosferycznych. Służby przypominają także o konieczności planowania przerw podczas dłuższych tras.

Nasza redakcja w pełni popiera te apele. W lokalnych wydaniach ESKA News będziemy na bieżąco informować o wszelkich utrudnieniach i zagrożeniach w regionie.

Jeśli byliście świadkami jakiegokolwiek niebezpiecznego zdarzenia, czy to wypadku, pożaru czy kolizji, dajcie nam znać. Dzięki waszym informacjom będziemy mogli ostrzec innych kierowców. Zachęcamy do kontaktu poprzez nasz profil ESKA Toruń News na Facebooku.

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