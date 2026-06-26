Jedna decyzja zakończyła się tragedią. Motocyklista zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Zdarzenie miało miejsce w piątkowe wczesne popołudnie, 26 czerwca. U zbiegu trasy wojewódzkiej nr 301 oraz lokalnej drogi w Bartłomiejowicach w gminie Osięciny kierujący skodą fabią zderzył się z motocyklem.

Jak wynika ze wstępnego raportu sporządzonego przez Komendę Powiatową Policji w Radziejowie, główną przyczyną tej fatalnej w skutkach sytuacji było wymuszenie pierwszeństwa przez osobę siedzącą za kierownicą samochodu osobowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 74-letni kierujący Skodą Fabia, mieszkaniec powiatu radziejowskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym jednośladem – przekazał asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Uderzenie maszyn charakteryzowało się ogromną siłą. Jadący jednośladem 60-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego odniósł rozległe obrażenia i zginął na miejscu zdarzenia.

Pracujący przy wypadku funkcjonariusze prewencyjnie przebadali również sprawcę pod kątem zawartości alkoholu w organizmie. Z ich ostatecznych ustaleń wynika, że 74-latek kierujący autem osobowym był trzeźwy.

Teraz dokładnym zbadaniem miejsca tragedii zajmą się wyznaczeni do tego śledczy. Jak potwierdził aspirant sztabowy Marcin Krasucki, mundurowi będą pracować pod ścisłym nadzorem prokuratora, by zrekonstruować szczegółowy przebieg tego koszmarnego incydentu.