Fatalne doniesienia napłynęły z trasy łączącej Choceń z Czerniewicami. Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o poważnym incydencie na drodze wojewódzkiej numer 269, gdzie doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano policję, straż pożarną oraz zespoły medyczne, aby udzielić pomocy poszkodowanym uczestnikom ruchu.

Według pierwszych ustaleń funkcjonariuszy, samochody marki BMW oraz Audi zderzyły się prawdopodobnie w trakcie wykonywania manewru wymijania. Siła uderzenia była na tyle duża, że skutki okazały się tragiczne. Szczegółowe informacje na temat przebiegu tego zdarzenia przekazał w rozmowie z mediami rzecznik policji we Włocławku.

- Na miejscu jest prokurator. Wstępnie wiemy, że doszło do zderzenia się dwóch pojazdów marki bmw i audi. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas wymijania się tych pojazdów, W wyniku tego zdarzenia kierująca bmw 26-latka pomimo udzielenia pomocy poniosła śmierć, natomiast 22-latek z audi został zabrany do szpitala. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora i biegłego z dziedziny wypadków

Utrudnienia w ruchu potrwają godzinami

Walka o życie poszkodowanej była niezwykle intensywna. W akcji ratunkowej uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo wysiłków specjalistów, 26-letnia kobieta zmarła. Obecnie droga wojewódzka nr 269 w rejonie wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy lokalnymi trasami, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać do wieczora.