Do tragicznego zdarzenia w miejscowości Gronówko doszło wczoraj o godzinie 17 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie auto osobowe wjechało pod pociąg pasażerski. Z trzech osób podróżujących samochodem jedna poniosła śmierć, a dwie odniosły obrażenia. W akcji brały udział liczne służby ratunkowe oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Żaden z pasażerów składu kursującego na trasie Olsztyn - Toruń nie ucierpiał.

„Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj krótko przed godz. 17:00 w Gronówku (gm. Lubicz). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 24-letni kierujący osobowym Seatem wjechał na przejazd kolejowy bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg. Dwoje pasażerów auta, tj. 49-letnia kobieta oraz 51-letni mężczyzna, zostało przetransportowanych do szpitala” - informuje młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Dokładny przebieg oraz przyczyny tej tragedii zostaną ustalone w trakcie śledztwa nadzorowanego przez prokuratora.

Czarna seria na przejeździe kolejowym w Gronówku pod Toruniem

Lokalna społeczność określa przejazd kolejowy w Gronówku mianem diabelskiego. Wynika to z faktu, że kierowcy już po raz kolejny wjeżdżają tam bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg, co prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków.

Poprzedni dramat rozegrał się w tym samym miejscu 17 sierpnia 2025 roku przed godziną 9 rano. Śmierć na miejscu poniosła wówczas 67-letnia mieszkanka Rybnika, a kierujący pojazdem jej mąż zmarł w szpitalu kilka miesięcy później.

„Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych oraz bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych” - podkreśla mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu.

Nasza redakcja również dołącza się do policyjnych apeli o rozwagę na drodze, a bliskim oraz przyjaciołom zmarłego kierowcy składa szczere kondolencje.

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