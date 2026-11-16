Horror na przejeździe kolejowym! Pociąg zmiażdżył samochód. Jedna osoba zginęła

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 16 listopada, tuż przed godziną 17 na terenie gminy Lubicz w powiecie toruńskim. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówko doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim. Według ustaleń TVP Bydgoszcz w aucie znajdowały się trzy osoby, a jedna z nich poniosła śmierć na miejscu wypadku.

„Mamy informację, że jedna osoba nie żyje, druga wyszła z pojazdu o własnych siłach, trzeciej udzielono pomocy” przekazała na antenie TVP Bydgoszcz rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

W działaniach na miejscu tragedii brali udział strażacy, funkcjonariusze policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Do akcji zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Godz. 16:54, m. Gronówko, gm. Lubicz, pow. toruński, zderzenie s/o z pociągiem osobowym na przejeździe kolejowym nr 353 152 517. Z pojazdu ewakuowano 2 osoby, u jednej z nich prowadzone jest RKO. Na miejscu 5 zastępów JOP, ZRM, LPR, Policja— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) November 16, 2026

Tragiczny wypadek w Gronówku sparaliżował ruch pociągów

W momencie zderzenia w składzie pociągu znajdowały się 42 osoby. Na szczęście służby nie otrzymały żadnych zgłoszeń, aby ktokolwiek z pasażerów kolei ucierpiał w tym zdarzeniu.

Tragedia wywołała jednak duże komplikacje na szlaku kolejowym łączącym Toruń z Olsztynem. Około godziny 17 całkowicie wstrzymano tam kursowanie składów, przez co opóźnienia pociągów przekraczały 60 minut.