Horror na przejeździe kolejowym! Pociąg zmiażdżył samochód. Jedna osoba zginęła

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-16 18:43

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Gronówko w województwie kujawsko-pomorskim. Na przejeździe kolejowym pociąg pasażerski uderzył w samochód, którym jechały trzy osoby. W wyniku zderzenia jedna z nich poniosła śmierć, a dwie odniosły obrażenia. W akcji ratunkowej, oprócz licznych służb naziemnych, uczestniczyła załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ambulans na sygnale w nocy. O tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Gronówku przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 16 listopada, tuż przed godziną 17 na terenie gminy Lubicz w powiecie toruńskim. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówko doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim. Według ustaleń TVP Bydgoszcz w aucie znajdowały się trzy osoby, a jedna z nich poniosła śmierć na miejscu wypadku.

„Mamy informację, że jedna osoba nie żyje, druga wyszła z pojazdu o własnych siłach, trzeciej udzielono pomocy” przekazała na antenie TVP Bydgoszcz rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

W działaniach na miejscu tragedii brali udział strażacy, funkcjonariusze policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Do akcji zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragiczny wypadek w Gronówku sparaliżował ruch pociągów

W momencie zderzenia w składzie pociągu znajdowały się 42 osoby. Na szczęście służby nie otrzymały żadnych zgłoszeń, aby ktokolwiek z pasażerów kolei ucierpiał w tym zdarzeniu.

Tragedia wywołała jednak duże komplikacje na szlaku kolejowym łączącym Toruń z Olsztynem. Około godziny 17 całkowicie wstrzymano tam kursowanie składów, przez co opóźnienia pociągów przekraczały 60 minut.

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