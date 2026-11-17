Spis treści Mathias Pollestad oficjalnie w PRES Toruń. Szczegóły kontraktu nowego zawodnika

Informacje o przejściu Mathiasa Pollestada do toruńskiego zespołu mogliście znaleźć w tym artykule. Na formalny komunikat trzeba było jednak zaczekać do momentu otwarcia okienka transferowego, co wymagało od sympatyków „Aniołów” jako takiej cierpliwości. W środowisku od dawna jednak wiedziano, że działacze z grodu Kopernika osiągnęli porozumienie z byłym reprezentantem Stali Gorzów. Żużlowi specjaliści zdążyli już ocenić, czy zastąpienie Bloedorna Norwegiem okaże się dla aktualnych mistrzów Polski wzmocnieniem, czy osłabieniem. Sami kibice podchodzą do tej roszady z umiarkowanym optymizmem.

Mathias Pollestad oficjalnie w PRES Toruń. Szczegóły kontraktu nowego zawodnika

Formalne ogłoszenie porozumienia pomiędzy KS Toruń a Mathiasem Pollestadem nastąpiło 17 listopada. Władze klubu przedstawiły nowego żużlowca za pośrednictwem nagrania wideo, w którym pojawił się motyw tajemniczego gościa na Motoarenie. „Jedziemy razem” - powiedział Pollestad, podpisując z toruńskim klubem kontrakt ważny do 2028 roku.

Całe toruńskie środowisko ma nadzieję, że Skandynaw wyrośnie na jednego z najlepszych żużlowców do lat 24 w całej PGE Ekstralidze. Młody Norweg zastąpi w kadrze Niemca Noricka Bloedorna, który dzięki świetnej postawie w końcowej fazie sezonu 2026 oraz świetnym relacjom z trybunami zaskarbił sobie dużą przychylność kibiców z Motoareny. Teraz szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzyma 22-letni zawodnik z Północy.

W ekipie PRES Toruń Mathias Pollestad uzupełni niezwykle silne zestawienie seniorów, w skład którego wchodzą Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek, Robert Lambert oraz Mikkel Michelsen.

Podczas rozgrywek w 2026 roku główną parę juniorów tworzyli Mikołaj Duchiński oraz Antoni Kawczyński. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby w formacji młodzieżowej miało dojść do większych przetasowań, chociaż Bartosz Derek z pewnością włączy się do rywalizacji o miejsce w podstawowym zestawieniu.

Tak zbudowany zespół powinien po raz kolejny zapewnić Torunianom skuteczną walkę o najważniejsze trofea. Warto zaznaczyć, że drużyna PRES Toruń sięgała po złote medale PGE Ekstraligi w latach 2025 oraz 2026. Za kilka miesięcy podopieczni trenera Piotra Barona staną przed szansą zdobycia trzeciego tytułu mistrzowskiego z rzędu.

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