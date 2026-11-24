Sylwester u ojca Rydzyka. Taką ofertę przygotowano na koniec roku

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu organizuje kolejną edycję wydarzenia pod hasłem „Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!”. Tegoroczne spotkanie zaplanowano w terminie od 29 grudnia 2026 roku do 1 stycznia 2027 roku, a oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat.

Organizatorzy chcą połączyć sylwestrową zabawę z rozwojem osobistym i duchowym. W programie przewidziano między innymi warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, a także wspólną modlitwę i czas na refleksję. Nie zabraknie również tradycyjnego świętowania nadejścia Nowego Roku.

Powoli zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję. Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!, a podczas niego warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję [...] - czytamy na stronie aktualnosci.aksim.edu.pl.

350 zł za wyżywienie. Pozostałe koszty pokryje fundacja

Tym, co może szczególnie zainteresować potencjalnych uczestników i ich rodziców, jest tegoroczna cena. Za samo wyżywienie podczas warsztatów trzeba zapłacić 350 zł. Nie oznacza to jednak, że jest to pełny koszt organizacji wydarzenia.

Pozostałe wydatki, w tym związane z zakwaterowaniem, mają zostać pokryte ze środków pochodzących z 1,5 proc. podatku przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Dzięki temu uczestnicy nie muszą samodzielnie finansować wszystkich elementów pobytu.

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Majątek Rydzyka

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Sylwester u Rydzyka coraz droższy. Tak zmieniały się ceny

Tegoroczna stawka jest wyraźnie wyższa niż w poprzednich latach. Wystarczy spojrzeć na ceny kolejnych edycji, aby zobaczyć, jak szybko wzrosła opłata za udział w sylwestrowych warsztatach.

2023 rok – 150 zł za trzydniowe wydarzenie,

– 150 zł za trzydniowe wydarzenie, 2024 rok – 230 zł,

– 230 zł, 2025 rok – 300 zł za wyżywienie,

– 300 zł za wyżywienie, 2026 rok – 350 zł za wyżywienie.

W ciągu trzech lat cena wzrosła więc o 200 zł. Oznacza to, że obecnie uczestnicy muszą zapłacić za wyżywienie ponad dwa razy więcej niż podczas edycji z 2023 roku.

Zapisy na imprezę u Ojca Dyrektora

Sylwester Ojca Tadeusza Rydzyka już niebawem, a zapisywać można się od 23 listopada do 5 grudnia.