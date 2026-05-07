Tajemnicza śmierć 12-letniej dziewczynki na A1. Lądował śmigłowiec ratunkowy

Dramat w pobliżu Lubienia Kujawskiego. Zmarła 12-latka

Rodzinny wyjazd nad Bałtyk przerwał dramat na autostradzie A1 niedaleko Lubienia Kujawskiego, gdzie zmarło 12-letnie dziecko.

Bliscy błyskawicznie rozpoczęli uciskanie klatki piersiowej, a do akcji zadysponowano medyków i maszynę LPR.

Wielogodzinna operacja ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem i zgonem nieletniej pacjentki.

Poniżej przedstawiamy dokładne kulisy tego dramatycznego incydentu.

Do tragedii doszło w nocy z 6 na 7 maja na autostradzie A1 w rejonie gminy Lubień Kujawski. Rodzina jadąca nad morze musiała nagle zatrzymać samochód, gdy podróżująca z nimi 12-letnia dziewczynka straciła przytomność. Bliscy natychmiast rozpoczęli walkę o jej życie i wezwali służby ratunkowe.

Jak podaje „TVP Bydgoszcz”, na miejsce wysłano karetkę pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przez długi czas prowadzili reanimację dziecka. Niestety mimo intensywnej akcji medycznej i wysiłków załogi LPR nie udało się uratować 12-latki.

Akcja ratunkowa na A1. Śledczy czekają na sekcję zwłok

W czasie działań ratunkowych autostrada A1 została całkowicie zablokowana. Na jezdni lądował śmigłowiec LPR, a akcja służb trwała – według informacji przekazanych przez dziennikarzy TVP – około czterech godzin.

Sprawą śmierci dziewczynki zajmuje się obecnie prokuratura. Śledczy będą wyjaśniać, co doprowadziło do nagłego zatrzymania krążenia u dziecka. Odpowiedź na to pytanie ma przynieść sekcja zwłok.

