Tak kuracjuszki szykowały się na pobyt w Ciechocinku. Nie wierzył własnym uszom

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-22 6:33

Wyjazd do sanatorium kojarzy się przede wszystkim z zabiegami, rehabilitacją i odpoczynkiem. Dla wielu kuracjuszy to jednak również okazja do poznawania nowych osób i korzystania z życia towarzyskiego. Przekonał się o tym jeden z pasażerów pociągu, który usłyszał rozmowę kobiet jadących na turnus do Ciechocinka. Ich plany mocno go zaskoczyły.

Fontanna Jaś i Małgosia w Ciechocinku. O historiach kuracjuszy w uzdrowisku przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Pixabay.com

Ciechocinek przyciąga kuracjuszy z całej Polski

Ciechocinek od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich miejscowości uzdrowiskowych. Kuracjusze przyjeżdżają tu przede wszystkim ze względu na leczenie, rehabilitację i zabiegi. Pobyt w sanatorium oznacza jednak także sporo wolnego czasu, który można przeznaczyć na spacery, zwiedzanie czy spotkania z innymi osobami.

W uzdrowisku nie brakuje również dancingów i innych okazji do wspólnej zabawy. Nic więc dziwnego, że podczas kilkutygodniowych pobytów nawiązują się nowe znajomości, przyjaźnie, a czasami również bliższe relacje.

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O ciekawej i jakże towarzyskiej stronie pobytów sanatoryjnych przekonał się mężczyzna, którego historię opisał w ostatnich dniach Fakt. Jak wynika z jego relacji, podczas podróży pociągiem znalazł się w pobliżu grupy kobiet wybierających się na turnus do Ciechocinka.

Początkowo rozmowa kuracjuszek miała dotyczyć pobytu i czekających je zabiegów. Z czasem temat jednak się zmienił. Kobiety zaczęły rozmawiać o nowych znajomościach i mężczyznach, których mogą spotkać na miejscu.

Z relacji pasażera wynika, że zastanawiały się m.in., która z nich jako pierwsza kogoś poderwie. W rozmowie miało paść również dosadne określenie "świeże mięsko", odnoszące się do potencjalnego nowego znajomego. To właśnie swoboda i bezpośredniość tej rozmowy szczególnie zaskoczyły mężczyznę.

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Nie tylko zabiegi. Sanatoria mają też towarzyskie oblicze

Historia opisana na łamach portalu Fakt pokazuje, że turnus to nie tylko regeneracja. Oczywiście podstawowym celem pobytu w sanatorium pozostaje leczenie i rehabilitacja, ale kilka tygodni spędzonych poza domem sprzyja także integracji. Wspólne spacery, wyjścia czy dancingi sprawiają, że dla części osób turnus jest również okazją do zawierania nowych znajomości.

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