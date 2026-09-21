Wjechał w pieszą na chodniku. Kobieta nie żyje

Spis treści Dramat na chodniku w Chełmży pod Toruniem

Dramat na chodniku w Chełmży pod Toruniem

Do tragicznego zdarzenia doszło na ulicy Bydgoskiej w Chełmży w piątek, 18 września, niedługo po godzinie 15:30. Z informacji zebranych przez pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że za kierownicą pojazdu ciężarowego marki MAN z naczepą siedział 31-latek. Jak przekazała podkom. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, mężczyzna w trakcie włączania się do ruchu najechał na 43-letnią kobietę, która przebywała na chodniku.

Ofiara w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, jednak jeszcze tego samego dnia poinformowano o jej śmierci. Policjanci przebadali kierowcę TIR-a na obecność alkoholu. Okazało się, że 31-latek był trzeźwy, ale mundurowi zdecydowali się zatrzymać jego prawo jazdy. Szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tej tragedii będą ustalane w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

O dalszych ustaleniach służb poinformujemy w miarę postępów w prowadzonym postępowaniu.

Tragiczny wypadek to kolejne brutalne przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach. Mimo że do zdarzenia doszło w ciągu dnia, przy dobrej widoczności, finał okazał się dramatyczny. Kierowcy muszą pamiętać o bezwzględnej koncentracji i konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

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