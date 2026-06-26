Wierni kibice na meczu Apator - Włókniarz. Żar lał się z nieba, a oni i tak przyszli. Zobacz zdjęcia

Nawet morderczy upał nie zniechęcił fanów do wizyty na stadionie w Toruniu. Mecz PRES Grupa Deweloperska Toruń z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa przyciągnął prawdziwe tłumy. Zobaczcie zdjęcia z trybun - może wypatrzycie na nich siebie lub znajomych!