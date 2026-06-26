Wierni kibice na meczu Apator - Włókniarz. Żar lał się z nieba, a oni i tak przyszli. Zobacz zdjęcia

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Zdjęcia kibiców z meczu Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa
Mimo potężnego upału na trybunach zasiadło około 9 tysięcy fanów, by dopingować ekipę PRES Grupa Deweloperska Toruń w starciu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Na stadionie pojawiła się też skromna grupa kibiców gości ze Śląska. Uwagę zwracał transparent z napisem „Welcome home Darcy - Apator never forgot”, skierowany do Darcy'ego Warda, który gościł tego dnia w Toruniu. Wychowanek toruńskiego klubu, Jakub Breński, nie krył podziwu dla tak wysokiej frekwencji i zaangażowania fanek dopingujących „Anioły”. To właśnie on pomógł w selekcji kadrów do naszej galerii. Autorem fotorelacji jest Piotr Lampkowski z „Super Expressu”.
PRES Grupa Deweloperska Toruń rozgromiła Włókniarz Częstochowa 67:23
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 67
- 9. Patryk Dudek - 13+2
- 10. Robert Lambert - 15
- 11. Norick Bloedorn - 12+1
- 12. Mikkel Michelsen - 5+2
- 13. Emil Sajfutdinow - 11+1
- 14. Mikołaj Duchiński - 6+2
- 15. Antoni Kawczyński - 5+1
- 16. Nicolai Heiselberg - NS
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 23
- 1. Rohan Tungate - 8+1
- 2. Sebastian Szostak - 1+1
- 3. Jakub Miśkowiak - 2
- 4. Mads Hansen - 5
- 5. Jaimon Lidsey - 4
- 6. Franciszek Karczewski - 0
- 7. Szymon Ludwiczak - 3
- 8. Alan Ciurzyński - 0
Przebieg biegów:
- 1. Dudek, Tungate, Bloedorn, Miśkowiak - 4:2
- 2. Kawczyński, Duchiński, Ludwiczak, Karczewski - 5:1 (9:3)
- 3. Sajfutdinow, Michelsen, Lidsey, Szostak - 5:1 (14:4)
- 4. Lambert, Duchiński, Hansen, Ludwiczak - 5:1 (19:5)
- 5. Bloedorn, Michelsen, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (24:6)
- 6. Sajfutdinow, Tungate, Szostak, Kawczyński - 3:3 (27:9)
- 7. Lambert, Dudek, Ludwiczak, Lidsey - 5:1 (32:10)
- 8. Sajfutdinow, Miśkowiak, Duchiński, Hansen - 4:2 (36:12)
- 9. Lambert, Dudek, Ludwiczak, Szostak - 5:1 (41:13)
- 10. Bloedorn, Lidsey, Michelsen, Ciurzyński - 4:2 (45:15)
- 11. Dudek, Hansen, Tungate, Michelsen - 3:3 (48:18)
- 12. Bloedorn, Kawczyński, Lidsey, Ludwiczak - 5:1 (53:19)
- 13. Lambert, Sajfutdinow, Tungate, Miśkowiak - 5:1 (58:20)
- 14. Dudek, Bloedorn, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (63:21)
- 15. Lambert, Tungate, Duchiński, Lidsey - 4:2 (67:23)
- Sędzia zawodów: Paweł Słupski
- Frekwencja na stadionie: około 9 tysięcy widzów
- Komisarz toru: Łukasz Izak
- Wynik pierwszego spotkania: 53:37 dla PRES Toruń (punkt bonusowy dla PRES Toruń)
Pełną relację z meczu można przeczytać w tym miejscu!