Wierni kibice na meczu Apator - Włókniarz. Żar lał się z nieba, a oni i tak przyszli. Zobacz zdjęcia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-26 21:59

Nawet morderczy upał nie zniechęcił fanów do wizyty na stadionie w Toruniu. Mecz PRES Grupa Deweloperska Toruń z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa przyciągnął prawdziwe tłumy. Zobaczcie zdjęcia z trybun - może wypatrzycie na nich siebie lub znajomych!

Zdjęcia kibiców z meczu Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa

Mimo potężnego upału na trybunach zasiadło około 9 tysięcy fanów, by dopingować ekipę PRES Grupa Deweloperska Toruń w starciu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Na stadionie pojawiła się też skromna grupa kibiców gości ze Śląska. Uwagę zwracał transparent z napisem „Welcome home Darcy - Apator never forgot”, skierowany do Darcy'ego Warda, który gościł tego dnia w Toruniu. Wychowanek toruńskiego klubu, Jakub Breński, nie krył podziwu dla tak wysokiej frekwencji i zaangażowania fanek dopingujących „Anioły”. To właśnie on pomógł w selekcji kadrów do naszej galerii. Autorem fotorelacji jest Piotr Lampkowski z „Super Expressu”.

Kibice na stadionie w Toruniu podczas meczu żużlowego Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa. Blondwłosa kobieta pije piwo, a obok niej młode kobiety trzymają szalik z napisem Apator. Więcej o meczu na naszym portalu.
Galeria zdjęć 78

PRES Grupa Deweloperska Toruń rozgromiła Włókniarz Częstochowa 67:23

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 67

  • 9. Patryk Dudek - 13+2
  • 10. Robert Lambert - 15
  • 11. Norick Bloedorn - 12+1
  • 12. Mikkel Michelsen - 5+2
  • 13. Emil Sajfutdinow - 11+1
  • 14. Mikołaj Duchiński - 6+2
  • 15. Antoni Kawczyński - 5+1
  • 16. Nicolai Heiselberg - NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 23

  • 1. Rohan Tungate - 8+1
  • 2. Sebastian Szostak - 1+1
  • 3. Jakub Miśkowiak - 2
  • 4. Mads Hansen - 5
  • 5. Jaimon Lidsey - 4
  • 6. Franciszek Karczewski - 0
  • 7. Szymon Ludwiczak - 3
  • 8. Alan Ciurzyński - 0

Przebieg biegów:

  • 1. Dudek, Tungate, Bloedorn, Miśkowiak - 4:2
  • 2. Kawczyński, Duchiński, Ludwiczak, Karczewski - 5:1 (9:3)
  • 3. Sajfutdinow, Michelsen, Lidsey, Szostak - 5:1 (14:4)
  • 4. Lambert, Duchiński, Hansen, Ludwiczak - 5:1 (19:5)
  • 5. Bloedorn, Michelsen, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (24:6)
  • 6. Sajfutdinow, Tungate, Szostak, Kawczyński - 3:3 (27:9)
  • 7. Lambert, Dudek, Ludwiczak, Lidsey - 5:1 (32:10)
  • 8. Sajfutdinow, Miśkowiak, Duchiński, Hansen - 4:2 (36:12)
  • 9. Lambert, Dudek, Ludwiczak, Szostak - 5:1 (41:13)
  • 10. Bloedorn, Lidsey, Michelsen, Ciurzyński - 4:2 (45:15)
  • 11. Dudek, Hansen, Tungate, Michelsen - 3:3 (48:18)
  • 12. Bloedorn, Kawczyński, Lidsey, Ludwiczak - 5:1 (53:19)
  • 13. Lambert, Sajfutdinow, Tungate, Miśkowiak - 5:1 (58:20)
  • 14. Dudek, Bloedorn, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (63:21)
  • 15. Lambert, Tungate, Duchiński, Lidsey - 4:2 (67:23)
  • Sędzia zawodów: Paweł Słupski
  • Frekwencja na stadionie: około 9 tysięcy widzów
  • Komisarz toru: Łukasz Izak
  • Wynik pierwszego spotkania: 53:37 dla PRES Toruń (punkt bonusowy dla PRES Toruń)

Pełną relację z meczu można przeczytać w tym miejscu!

ZMARZLIK: NIE BYŁEM ŚWIADOMY, CO MÓWIĘ