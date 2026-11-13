Toruń będzie miał szkołę filmową. "Celem odczarowanie negatywnego trendu"

Toruń zyska szkołę filmową? Szczegóły jeszcze nie są znane, ale wiadomo, że miałby ona się mieścić w Europejskim Centrum Filmowym Camerimage, którego Studio Filmowe już powstało. Mieszkańcy i przedstawiciele branży filmowej wciąż czekają na informacje, dotyczące drugiej części ECFC, ale to nie przeszkadza w przygotowywaniu ambitnego projektu, jakim ma być szkoła filmowa. Taka przestrzeń może przyciągnąć młodych do grodu Kopernika.

- Szkoła podstawowa filmowa może zacząć tutaj działać, w porozumieniu z Europejskim Centrum Filmowym Camerimage i miastem - podkreślił prezydent Torunia Paweł Gulewski.

- Naszym celem jest odczarowanie tego bardzo negatywnego trendu, który jest obserwowany od wielu lat w Toruniu. Młodzi ludzie, kończący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uciekają stąd. Są po prostu zatrudniani, swoją przyszłość wiążą z innymi miastami - Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią i Warszawą - powiedział dyrektor ToruńCAMERIMAGE Marek Żydowicz.

Szkoła filmowa w Toruniu. "To miasto mądrych ludzi"

Marek Żydowicz podkreślił, że Toruń jest ambitnym, atrakcyjnym miastem, pełnym mądrych ludzi i dzięki temu jest możliwość realizowania ciekawych projektów.

- Studio filmowe jest dopiero pierwszym krokiem w tym kierunku, a obok niego stanie za chwilę centrum edukacji, które będzie podstawową wyższą szkołą zawodową. Już rozmawiałem z panem rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Będziemy próbowali to zrealizować wspólnie - przekazał Radiu ESKA Toruń Żydowicz.

W ECFC ma się znaleźć również duże centrum targowo-wystawiennicze, sala projekcyjna na około 1600 miejsc z imersyjnym dźwiękiem i możliwością realizacji projektów we wszystkich formatach filmowych.

Dyrektor ToruńCAMERIMAGE jest przekonany, że dzięki festiwalowi, turystyka w grodzie Kopernika znacząco się rozwinęła. W planach jest wzbogacenie miasta o Muzeum Wyobraźni Davida Lyncha. Żydowicz zdradził, że już teraz dostaje zapytania o kręcenie filmów w hali zdjęciowej ECFC. O taką możliwość miał pytać m.in. Jan Komasa.

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