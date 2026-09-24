Toruń kupuje choinkę za ponad 100 tysięcy zł. Opozycja polemizuje, dyrektor tłumaczy

Toruń wybiera sztuczną choinkę. Radny PiS obawia się, że kupią ją w Chinach

- Zakładam, że sztuczna choinka będzie made in China - tak radny PiS Adrian Mól skwitował pomysł władz miasta, które w tym roku zamierzają postawić na sztuczne drzewko w centrum grodu Kopernika. Lokalny polityk zarzucił ludziom prezydenta Pawła Gulewskiego, że sztuczna choinka może kosztować nawet 150 tysięcy zł.

- Do tej pory miasto otrzymywało choinki z Lasów Państwowych i ponosiło jedynie koszty transportu. Mając takie duże potrzeby finansowe w naszym mieście, wydawanie 150 000 zł jest wydatkiem nieuzasadnionym - stwierdził Adrian Mól.

Rzecznik prezydenta Gulewskiego Marcin Centkowski odparł te zarzuty. Podkreślił, że koszty będą niższe, a drzewko na pewno nie przyjedzie z Chin. - Jeśli radni PiS robią tam zakupy, to oczywiście życzymy im, aby taką choinkę znaleźli. My stawiamy na polskich producentów. Chcemy przede wszystkim dołączyć do grona tych miast, które już dawno zdecydowały się na to, aby takie sztuczne choinki były. Przypomnę, że Gdańsk, Wrocław, Rzeszów czy chociażby Olsztyn takie sztuczne choinki mają od wielu lat - podkreślił Centkowski.

Dyrektor Drygalski zabrał głos ws. choinki

O sprawę dziennikarze pytali również dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta Łukasza Drygalskiego. - Przede wszystkim chodzi o ekologię. Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. To jest pierwszy koronny argument, czyli ekologia, a drugi to ekonomia - podkreślił Drygalski.

- Dotychczasowe koszty związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też był wiekowy, wykorzystywany od 18 lat. Zmieniły się technologie. Tradycyjnie górale nie wożą już ludzi wozami konnymi do Morskiego Oka, tylko mamy elektryczne busy. Kilka lat temu nosiliśmy karpie w plastikowych workach ze sklepu. Dziś już tego nie robimy. Będziemy mieli zyski, chociażby z tego powodu, że samo oświetlenie będzie kosztowało pięćdziesiąt procent mniej. Inwestycja się zamortyzuje, ponieważ będziemy mieli niższe koszty, związane z jej eksploatacją - zapewnił dyrektor.

Choinka będzie miała kilka rodzajów ozdób spersonalizowanych dla Torunia - to m.in. słynna piernikowa Katarzynka, astrolabium i herb Torunia. Sztuczne drzewko stanie przy Rynku Staromiejskim. Imponująca choinka ma mieć 11 metrów i służyć grodowi Kopernika przez 10 lat. Po okresie świątecznym, choinka będzie najprawdopodobniej przechowywana w magazynach MPO.