Komunikat w sprawie bezpieczeństwa w centrum grodu Kopernika pojawił się na profilu Urzędu Miasta Torunia w serwisie Facebook. Przedstawiciele UMT przekazali szczegóły decyzji i wyjaśnili, dlaczego podjęto takie kroki:
- W związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego w Toruniu oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, w wyznaczonych terminach nad terenem wydarzenia obowiązywać będzie czasowy zakaz wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).
- Ograniczenia obejmą przede wszystkim weekendy oraz okres świąteczny, kiedy spodziewana jest największa frekwencja odwiedzających.
- Na podstawie rekomendacji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu nad obszarem jarmarku wyznaczona zostanie specjalna strefa geograficzna DRA-R. W wyznaczonych godzinach przeloty dronami w jej granicach będą zabronione, z wyjątkiem lotów posiadających odpowiednią autoryzację.
Harmonogram obowiązywania zakazu został opublikowany na głównej stronie grodu Kopernika:
- 20-22 listopada 2026 r.: od piątku (20 listopada) od godz. 12:00 do niedzieli (22 listopada) do godz. 23:59,
- 27-29 listopada 2026 r.: od piątku (27 listopada) od godz. 12:00 do niedzieli (29 listopada) do godz. 23:59,
- 4-6 grudnia 2026 r.: od piątku (4 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (6 grudnia) do godz. 23:59,
- 11-13 grudnia 2026 r.: od piątku (11 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (13 grudnia) do godz. 23:59,
- 18-20 grudnia 2026 r.: od piątku (18 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (20 grudnia) do godz. 23:59,
- 23-27 grudnia 2026 r. (okres świąteczny): od środy (23 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (27 grudnia) do godz. 23:59,
- 1-3 stycznia 2027 r.: od piątku (1 stycznia) od godz. 12:00 do niedzieli (3 stycznia) do godz. 23:59.
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Słowo "bezpieczeństwo" jest ostatnimi czasy odmieniane przez wszystkie przypadki. Samorządy doskonale pamiętają, co wydarzyło się 7 listopada w Krakowie. Szaleniec Michał Oksiński zabił 6 osób na Rynku Głównym, a wcześniej zamordował swoją najbliższą rodzinę.
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu rusza 20 listopada. - Informacje dotyczące bezpieczeństwa uczestników Jarmarku zostaną opublikowane niebawem - podkreślają władze miasta.
Do tematu tegorocznego jarmarku będziemy wracać w ESKA Toruń News i na antenie Radia ESKA.