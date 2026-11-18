Komunikat w sprawie bezpieczeństwa w centrum grodu Kopernika pojawił się na profilu Urzędu Miasta Torunia w serwisie Facebook. Przedstawiciele UMT przekazali szczegóły decyzji i wyjaśnili, dlaczego podjęto takie kroki:

W związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego w Toruniu oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, w wyznaczonych terminach nad terenem wydarzenia obowiązywać będzie czasowy zakaz wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).

Ograniczenia obejmą przede wszystkim weekendy oraz okres świąteczny, kiedy spodziewana jest największa frekwencja odwiedzających.

Na podstawie rekomendacji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu nad obszarem jarmarku wyznaczona zostanie specjalna strefa geograficzna DRA-R. W wyznaczonych godzinach przeloty dronami w jej granicach będą zabronione, z wyjątkiem lotów posiadających odpowiednią autoryzację.

Harmonogram obowiązywania zakazu został opublikowany na głównej stronie grodu Kopernika:

20-22 listopada 2026 r.: od piątku (20 listopada) od godz. 12:00 do niedzieli (22 listopada) do godz. 23:59,

od piątku (20 listopada) od godz. 12:00 do niedzieli (22 listopada) do godz. 23:59, 27-29 listopada 2026 r.: od piątku (27 listopada) od godz. 12:00 do niedzieli (29 listopada) do godz. 23:59,

od piątku (27 listopada) od godz. 12:00 do niedzieli (29 listopada) do godz. 23:59, 4-6 grudnia 2026 r.: od piątku (4 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (6 grudnia) do godz. 23:59,

od piątku (4 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (6 grudnia) do godz. 23:59, 11-13 grudnia 2026 r.: od piątku (11 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (13 grudnia) do godz. 23:59,

od piątku (11 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (13 grudnia) do godz. 23:59, 18-20 grudnia 2026 r.: od piątku (18 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (20 grudnia) do godz. 23:59,

od piątku (18 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (20 grudnia) do godz. 23:59, 23-27 grudnia 2026 r. (okres świąteczny): od środy (23 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (27 grudnia) do godz. 23:59,

od środy (23 grudnia) od godz. 12:00 do niedzieli (27 grudnia) do godz. 23:59, 1-3 stycznia 2027 r.: od piątku (1 stycznia) od godz. 12:00 do niedzieli (3 stycznia) do godz. 23:59.

Po zamachu w Krakowie lokalne władze dmuchają na zimne

Słowo "bezpieczeństwo" jest ostatnimi czasy odmieniane przez wszystkie przypadki. Samorządy doskonale pamiętają, co wydarzyło się 7 listopada w Krakowie. Szaleniec Michał Oksiński zabił 6 osób na Rynku Głównym, a wcześniej zamordował swoją najbliższą rodzinę.

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Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu rusza 20 listopada. - Informacje dotyczące bezpieczeństwa uczestników Jarmarku zostaną opublikowane niebawem - podkreślają władze miasta.

Do tematu tegorocznego jarmarku będziemy wracać w ESKA Toruń News i na antenie Radia ESKA.