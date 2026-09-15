Tragiczny finał wieczornej jazdy pod Rypinem. Nie żyje 32-letni motocyklista

Tragiczny wypadek na drodze w Głowińsku

Smutne wieści dotarły do służb ratunkowych z regionu kujawsko-pomorskiego, gdzie doszło do niezwykle dramatycznego w skutkach zdarzenia komunikacyjnego. Dramat rozegrał się na trasie wojewódzkiej numer 557, na terenie miejscowości Głowińsk leżącej w gminie Rypin. Oficer dyżurny lokalnej komendy odebrał zgłoszenie o tym wypadku 14 września tuż po godzinie 20:00. Na miejsce szybko dotarli lokalni policjanci.

Jak przekazała w komunikacie podkom. Dorota Rupińska, oficer prasowa KPP w Rypinie: „Na podstawie wykonanych na miejscu czynności policjanci wstępnie ustalili, że 32-letni motocyklista nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego, zbliżając się do poprzedzającego go ciągnika rolniczego z agregatem uprawowym, zaczął gwałtownie hamować, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu wywracając pojazd na bok”.

Poważnie ranny kierowca jednośladu został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo ogromnych starań lekarzy, 32-latek ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych rozległych obrażeń. Mundurowi przeprowadzili badanie trzeźwości mężczyzny siedzącego za kierownicą ciągnika rolniczego, które potwierdziło brak alkoholu w jego organizmie. Pełne szczegóły i przyczyny tego zdarzenia będą teraz głównym przedmiotem śledztwa prowadzonego pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Funkcjonariusze z Kujaw i Pomorza nieustannie przypominają o konieczności zachowania pełnej rozwagi podczas każdej podróży. Zbyt szybka jazda, całkowicie nieadekwatna do aury i widoczności, wciąż znajduje się na szczycie listy głównych powodów tragicznych zdarzeń nie tylko na lokalnych trasach. W opisywanej sytuacji zapłacono najwyższą cenę, dlatego stróże prawa proszą o podwojoną czujność tuż po zachodzie słońca, gdy warunki do prowadzenia pojazdów ulegają drastycznemu pogorszeniu.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego regionu o szybki kontakt w przypadku zaobserwowania groźnych sytuacji na drodze lub innych niepokojących incydentów, takich jak mniejsze stłuczki czy nagłe pożary. Sprawna wymiana informacji pozwala na skuteczne ostrzeżenie reszty uczestników ruchu. Jesteśmy do waszej pełnej dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań, dlatego gorąco zachęcamy do przesyłania wiadomości poprzez nasz oficjalny profil ESKA Toruń News na Facebooku lub adres mailowy - [email protected].

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