Za nami XIII Piknik Przyjaciół Schroniska. Dużo zdjęć i wzruszające historie z imprezy

Toruń: Za nami XIII Piknik Przyjaciół Schroniska

Frekwencja dopisała, zabawa była przednia. Tematem przewodnim XIII Pikniku Przyjaciół Schroniska było hasło "Niech jesień będzie złota! Adoptuj psa lub kota!". Miało ono zwrócić szczególną uwagę na psich i kocich seniorów. ​Wolontariuszka ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu opowiedziała reporterce Radia ESKA Toruń m.in. o Otisie, który wygrał wyścig "Psiebiegnij się".

- Jest pieskiem, który na pewno wymaga długich i systematycznych spacerów. Ma bardzo dobre relacje z innymi psiakami - zarówno psami, jak i suczkami. Do ludzi jest bardzo przyjaźnie nastawiony, również do dzieci. Można powiedzieć, że to pies ideał. Szerszy opis Otisa jest dostępny na stronie "Toruń - psy i koty do adopcji" na Facebooku. Otis trafił niedawno do schroniska, bardzo ciężko jest mu się pogodzić z tą sytuacją. Fajnie, gdyby szybko udało się znaleźć dla niego dom - powiedziała wolontariuszka.

Uczestnicy i uczestniczki pikniku chętnie dzielili się wzruszającymi historiami, związanymi za adoptowaniem zwierzaków. Tak było z właścicielką Stitcha. - On pójdzie za właścicielem w ogień. Potrafi okazać swoje szczęście. A ja? Nadal płaczę ze szczęścia, że on ze mną jest - podkreśliła rozmówczyni Radia ESKA Toruń.

Przyjaciele schroniska, którzy już adoptowali psiego seniora podkreślają, że nie zbudowanej więzi nie da się opisać. Jedna z uczestniczek przygarnęła czworonoga "tymczasowo", a jest z nią już 3,5 roku. Szczegółowe informacje o procesie adopcyjnym można znaleźć na stronie schroniska. Pod tekstem prezentujemy też fragment z wydarzenia towarzyszącego "Psiebiegnij się". Za nadesłanie dziękujemy panu Patrykowi!

Zobacz galerię ze zdjęciami: XIII Piknik Przyjaciół Schroniska w Toruniu. Fotorelacja z imprezy