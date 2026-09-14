Ksiądz Jacek gwałcił ministranta przez 4 lata. Ogłosił, że są mężem i żoną

Zatrzymanie proboszcza w Kujawsko-Pomorskiem. Skandaliczna sprawa księdza Jacka W.

Unisław to nieduża wieś w okolicach Torunia, gdzie wciąż głośno jest o dawnym wikariuszu miejscowej parafii Bartłomieja Apostoła, Jacku W. (49 l.). W 2021 roku mężczyzna awansował i objął funkcję proboszcza w Dąbrówce Królewskiej, w parafii Świętego Jakuba Apostoła. Jednak już w lutym 2022 roku został aresztowany. Postawiono mu zarzuty dotyczące zgwałcenia małoletniego.

Wszystko wyszło na jaw, gdy w listopadzie 2021 roku, dorosły już ministrant zgłosił się do toruńskiej kurii i opowiedział o koszmarze, jaki fundował mu ksiądz. Dla kościelnych hierarchów to był potężny wstrząs, tym bardziej że młody człowiek uczył się w miejscowym seminarium, a jego matka słynie z głębokiej wiary. Kuria natychmiast zgłosiła sprawę policji i prokuraturze.

Śledczy skierowali przeciwko Jackowi W. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Toruniu. Według ustaleń, od lipca 2013 do sierpnia 2014 roku, duchowny doprowadzał chłopca poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego i poddawał go innym czynnościom seksualnym. Aby osiągnąć swój cel, zmuszał go do picia alkoholu - piwa i wina. Co gorsza, zorganizował fałszywą mszę, na której ofiarował mu poświęcony różaniec, oświadczając, że stają się małżeństwem.

Duchowny nie przestał gwałcić ofiary nawet wtedy, gdy chłopak skończył 15 lat. Bezwzględnie wykorzystywał przy tym stosunek zależności wobec ministranta.

Koniec procesu księdza w Gdańsku. Zaskakująca obrona przez wiernych

Toruński sąd skazał duchownego na karę 7 lat więzienia oraz zobowiązał do zapłacenia 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Ten werdykt nie zadowolił ani oskarżonego Jacka W., ani prokuratora, co skutkowało odwołaniami.

– Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznał oskarżonego Jacka W. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia - przy czym Sąd dokonał pewnych zmian w opisie czynu i jego kwalifikacji - i zakwalifikował go w następujący sposób: - z art. 197 § 3 pkt 2 k.k. (zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15) w zb. z art. 199 § 2 k.k. (seksualne wykorzystanie stosunku zależności na szkodę małoletniego) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i w zb. z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się) w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to po zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. na podstawie art. 197 § 3 pkt 2 k.k. wymierzył mu karę 9 lat pozbawienia wolności

- tę informację przekazała "Super Expressowi" Anna Kanabaj-Michniewicz, zajmująca się kontaktami z mediami w gdańskim Sądzie Apelacyjnym.

– A u nas w Unisławiu ciągle są tacy którzy bronią księdza. Mimo, że ma wyrok

- to słowa jednej z osób znających sprawę, którą cytuje "SE". Sama ofiara od dłuższego czasu nie pojawia się w Unisławiu, a znajomi liczą na to, że chłopak znajdzie spokój i zdoła ułożyć sobie życie.

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