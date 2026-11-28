Don Vasyl mieszka w znanym polskim uzdrowisku

Ciechocinek od lat przyciąga gości z całej Polski. Przyjeżdżają tu osoby szukające odpoczynku, kuracjusze korzystający z zabiegów oraz turyści chcący zobaczyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości uzdrowiskowych w kraju. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że właśnie z tym miastem związany jest Don Vasyl.

Tak wygląda dom Don Vasyla. Wnętrza robią wrażenie

Posiadłość artysty wyróżnia się na tle typowej zabudowy uzdrowiska. Wnętrza domu mają elegancki, bogaty charakter, a uwagę zwracają liczne dekoracje i starannie dobrane wyposażenie. To zupełnie inne oblicze Ciechocinka niż to, które najczęściej oglądają przyjeżdżający tu kuracjusze.

Ciechocinek więc ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko uzdrowiskowy klimat. Miasto skrywa również mniej oczywiste miejsca , które mogą zaskoczyć nawet osoby dobrze znające tę część Polski.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dom Don Vasyla - tak wygląda królewskie gniazdko. Willa króla Romów jak z bajki!

11

Don Vasyl - król romskiej muzyki w Polsce

Don Vasyl, a właściwie Wasyl Szmidt, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów romskich w Polsce. Popularność zdobył dzięki działalności muzycznej, a szczególne miejsce w jego twórczości zajmują romskie pieśni i tradycje. Od lat występuje na scenie, koncertuje i popularyzuje kulturę romską. Jest również pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, który przez lata przyciągał do Ciechocinka wielu miłośników tej muzyki.