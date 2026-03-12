O zdrowiu i pięknie w Toruniu. Darmowe gadżety dla uczestników wydarzenia

Spotkanie o zdrowiu i urodzie na toruńskim WSB Merito

Przedstawiciele WSB Merito w Toruniu zaznaczają, że inicjatywa pod hasłem „Holistyczna kosmetologia, czyli zdrowie i piękno w praktyce” skierowana jest do wszystkich, którzy pragną świadomie dbać o swój wygląd oraz samopoczucie. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczestnikom, że obecna kosmetologia wykracza daleko poza standardową pielęgnację.

W początkowej fazie wydarzenia zaplanowano serię wystąpień ekspertów, którzy chętnie podzielą się swoją fachową wiedzą i wieloletnią praktyką. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

dietetyczka Martyna Cichoń, która rozprawi się z mitami na temat „magicznych diet cud” i szybkiego odchudzania,

kosmetolożka Dorota Rybarczyk, zdradzająca sekrety makijażu permanentnego, o których milczy internet,

lekarz Artur Markowski, poruszający kwestię bezpieczeństwa w medycynie estetycznej,

stylistka Anna Deperas-Lipińska, odkrywająca prawdę o odpowiednim dobieraniu garderoby.

Panele dyskusyjne potrwają od 10:00 do 12:00. Z kolei między 12:00 a 14:00 uczestnicy będą mogli odwiedzić rozbudowaną strefę wystawienniczą. Swoje oferty zaprezentują tam uznani specjaliści, popularne marki kosmetyczne oraz partnerzy całego przedsięwzięcia. Wśród przygotowanych atrakcji warto wymienić:

demonstrację możliwości nowoczesnego lasera tulowego laseMD Ultra Cynosure Lutronic (przygotowaną przez firmę Bogdani Dermatologia),

instruktaż samobadania piersi pod okiem członkiń Stowarzyszenia Toruńskie Amazonki,

profesjonalne doradztwo kosmetyczne, w tym dobór idealnego podkładu przez dyplomowaną kosmetyczkę Annę Budzińską,

indywidualne rozmowy z Patrykiem Kowalskim, trenerem personalnym i fizjoterapeutą reprezentującym Bella Line Wellness Centrum,

pokaz perfekcyjnego makijażu w wykonaniu Aleksandry Różańskiej,

konsultacje z doświadczonymi kosmetolożkami ze studia Upiększarnia,

prezentację asortymentu marki Estgen (partnera zajęć praktycznych na uczelni),

pokazy flagowych produktów firm Norel i Natinuell.

Darmowe gadżety kosmetyczne dla pierwszych 40 osób

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych zdrowiem, urodą i świadomą pielęgnacją - zarówno osób z branży, studentów kierunków kosmetologicznych, jak i każdego, kto chce lepiej zadbać o siebie. Dla pierwszych 40 osób, które przyjdą na wydarzenie 14 marca od 10:00, czekają gadżety kosmetyczne - przekazali organizatorzy.

WSB Merito serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, w godzinach 10:00-14:00. Miejscem będą obiekty Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, zlokalizowane przy ulicy Młodzieżowej 31a.