Miliarder buduje największy pomnik Matki Boskiej. Poznaliśmy datę zakończenia prac

Prace nad monumentalną figurą Matki Boskiej Miłosiernej w kujawsko-pomorskim Konotopie wkraczają w decydującą fazę, co zweryfikowali reporterzy "Super Expressu".

Całe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków miliarderów Romana i Grażyny Karkosików.

Termin zakończenia budowy został precyzyjnie wybrany? Data nie może być przypadkowa! Więcej w materiale.

Roman Karkosik stawia rekordowy obiekt sakralny

O inwestycji realizowanej w niewielkiej wsi Konotopie, zlokalizowanej między Toruniem a Warszawą w pobliżu Kikoła, głośno jest już na arenie międzynarodowej. Budowa, która rozpoczęła się w 2025 roku, ma na celu wzniesienie największego na świecie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej. Jest to wyraz wdzięczności fundatorów, czyli małżeństwa Grażyny i Romana Karkosików. Podczas wmurowania aktu erekcyjnego obecny był marszałek województwa Piotr Całbecki.

Oficjalna tablica budowlana wskazuje 30 maja jako datę finalizacji robót, jednak weryfikacja dziennikarska wykazała, że termin ten nie zostanie dotrzymany. Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu", prace potrwają dłużej. Obiekt ma zostać oddany do użytku 15 sierpnia, czyli w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, co jest datą szczególną dla praktykujących katolików.

Miliarder nie ujawnia intencji swojej wdzięczności

Należy podkreślić, że budowa jest w całości finansowana przez państwa Karkosików. Małżeństwo konsekwentnie milczy na temat konkretnych powodów, dla których zdecydowali się na taką formę podziękowania Bogu. Warto dodać, że Roman Karkosik pod koniec ubiegłego roku przekazał Samorządowi Województwa inny cenny dar. Był to pełnomorski jacht o wartości 15 milionów złotych, który po generalnym remoncie ma pełnić funkcję szkoły pod żaglami dla młodzieży.

9