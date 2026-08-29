VII Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia. Towarzyszyła mu grupa przeciwników

VII Toruński Marsz Równości pod hasłem „Miłość bez granic”

Uczestnicy siódmej edycji toruńskiego zgromadzenia rozpoczęli swój marsz dziś, w sobotę o godzinie 13:00 na Placu Teatralnym, obok Teatru im. Wilama Horzycy. Zgromadzenie odbywało się pod hasłem „Miłość bez granic”. Tłum skierował się do centrum, a trasa objęła Wały gen. Sikorskiego, Szosę Chełmińską, Czerwoną Drogę i ulice Mickiewicza, Matejki oraz Bema. Finał pochodu miał miejsce przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Zanim pochód wyruszył, otwarto Miasteczko Marszowe. Od godziny 11:00 w parku między Muzeum Etnograficznym a Piekarnią Bartkowskich swoje stoiska wystawiły różne organizacje społeczne.

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Kontrmanifestacja przeciwników Marszu Równości w Toruniu

Pochodowi towarzyszyli również jego oponenci, organizując własną kontrmanifestację. Zgromadziła ona nieliczną grupę. Według wcześniejszych relacji lokalnych mediów, na miejscu zjawili się działacze Młodzieży Wszechpolskiej, sympatycy Konfederacji i przedstawiciele tzw. „Różańca publicznego”.

Spotkanie dwóch grup o skrajnie odmiennych poglądach nie doprowadziło jednak do żadnych niebezpiecznych sytuacji. Protestujący nie zakłócili przebiegu pochodu.

Przejście demonstrantów przez główną część miasta sprawiło, że sobotnie popołudnie oznaczało czasowe utrudnienia w ruchu dla okolicznych kierowców i mieszkańców.

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