Wakacje w sanatorium. Najlepsze polskie uzdrowiska na letni turnus

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-17 8:52

W miesiącach letnich krajowe kurorty charakteryzują się niezwykłą atmosferą, ponieważ umiejętnie spajają proces leczenia z wypoczynkiem w urokliwych miejscach. Planowanie wyjazdu zdrowotnego na przełomie czerwca, lipca i sierpnia stanowi doskonałe rozwiązanie na urlop, dlatego prezentujemy pięć najbardziej godnych polecenia lokalizacji na mapie Polski.

Moda na polskie uzdrowiska. Kuracjusze doceniają zabiegi

Rodzime ośrodki sanatoryjne od dawna stanowią filar polskiej turystyki zdrowotnej. Takie miejsca łączą terapię z rekreacją, gwarantując pacjentom dostęp do naturalnych surowców terapeutycznych. Kuracjusze mogą na co dzień korzystać z leczniczych wód mineralnych, solanek, borowin oraz niezwykle sprzyjającego mikroklimatu.

Wyjazdy uzdrowiskowe przestały kojarzyć się tylko z rehabilitacją oraz rygorystyczną profilaktyką zdrowotną. Obecnie pacjenci traktują je jako szansę na ucieczkę od codziennego pędu, a aktywny wypoczynek wśród zieleni zauważalnie poprawia kondycję psychiczną. Z tego powodu turnusy coraz częściej przybierają formę wakacyjnego urlopu, gdzie dbanie o organizm idealnie współgra z turystyką.

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Letni turnus w sanatorium. Wybraliśmy pięć wyjątkowych miejsc

Wakacyjne miesiące ożywiają uzdrowiska, które kuszą spacerami po zadbanych parkach zdrojowych oraz bliskością natury. Dostępność letnich wydarzeń kulturalnych przyciąga w tym okresie rzesze kuracjuszy. Wytypowaliśmy więc pięć kurortów, gdzie wakacyjny wyjazd będzie fantastycznym przeżyciem. Szczegółowe detale zaprezentowano w załączonej poniżej galerii zdjęć.

Uzdrowiska na turnus latem [LISTA]

Ciechocinek
Galeria zdjęć 10

Kołobrzeg czy Ciechocinek - jak wybrać odpowiednie uzdrowisko na lato?

Wybierając miejsce na kurację, należy sprawdzić nie tylko konkretny profil medyczny, ale też lokalizację i dodatkowe rozrywki. Fani morza powinni udać się do Kołobrzegu, z kolei miłośnicy górskich krajobrazów chętnie odwiedzą Krynicę-Zdrój lub pobliską Polanicę-Zdrój. Pacjenci oczekujący tradycyjnej atmosfery kurortu bez trudu odnajdą ją w dobrze znanym Ciechocinku.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych!
Pytanie 1 z 10
Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach?

Koszty pobytu w sanatorium. Kiedy leczenie pokrywa NFZ?

Ostateczna kwota za pobyt uzdrowiskowy zależy od tego, czy wyjazd finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, czy płacimy z własnej kieszeni. Osoby posiadające państwowe skierowanie otrzymują darmowy dostęp do zabiegów i opieki medycznej, uiszczając jedynie ułamkową część opłaty za nocleg i wyżywienie. Dokładne zestawienie aktualnych stawek opisano tutaj: Ceny w sanatoriach w górę. Ministerstwo Zdrowia rozważa waloryzacj.