Wakacje w sanatorium. Najlepsze polskie uzdrowiska na letni turnus

Moda na polskie uzdrowiska. Kuracjusze doceniają zabiegi

Rodzime ośrodki sanatoryjne od dawna stanowią filar polskiej turystyki zdrowotnej. Takie miejsca łączą terapię z rekreacją, gwarantując pacjentom dostęp do naturalnych surowców terapeutycznych. Kuracjusze mogą na co dzień korzystać z leczniczych wód mineralnych, solanek, borowin oraz niezwykle sprzyjającego mikroklimatu.

Wyjazdy uzdrowiskowe przestały kojarzyć się tylko z rehabilitacją oraz rygorystyczną profilaktyką zdrowotną. Obecnie pacjenci traktują je jako szansę na ucieczkę od codziennego pędu, a aktywny wypoczynek wśród zieleni zauważalnie poprawia kondycję psychiczną. Z tego powodu turnusy coraz częściej przybierają formę wakacyjnego urlopu, gdzie dbanie o organizm idealnie współgra z turystyką.

Letni turnus w sanatorium. Wybraliśmy pięć wyjątkowych miejsc

Wakacyjne miesiące ożywiają uzdrowiska, które kuszą spacerami po zadbanych parkach zdrojowych oraz bliskością natury. Dostępność letnich wydarzeń kulturalnych przyciąga w tym okresie rzesze kuracjuszy. Wytypowaliśmy więc pięć kurortów, gdzie wakacyjny wyjazd będzie fantastycznym przeżyciem. Szczegółowe detale zaprezentowano w załączonej poniżej galerii zdjęć.

Uzdrowiska na turnus latem [LISTA]

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Kołobrzeg czy Ciechocinek - jak wybrać odpowiednie uzdrowisko na lato?

Wybierając miejsce na kurację, należy sprawdzić nie tylko konkretny profil medyczny, ale też lokalizację i dodatkowe rozrywki. Fani morza powinni udać się do Kołobrzegu, z kolei miłośnicy górskich krajobrazów chętnie odwiedzą Krynicę-Zdrój lub pobliską Polanicę-Zdrój. Pacjenci oczekujący tradycyjnej atmosfery kurortu bez trudu odnajdą ją w dobrze znanym Ciechocinku.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Koszty pobytu w sanatorium. Kiedy leczenie pokrywa NFZ?

Ostateczna kwota za pobyt uzdrowiskowy zależy od tego, czy wyjazd finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, czy płacimy z własnej kieszeni. Osoby posiadające państwowe skierowanie otrzymują darmowy dostęp do zabiegów i opieki medycznej, uiszczając jedynie ułamkową część opłaty za nocleg i wyżywienie. Dokładne zestawienie aktualnych stawek opisano tutaj: Ceny w sanatoriach w górę. Ministerstwo Zdrowia rozważa waloryzacj.