Wielka obława w Toruniu. Liczne siły zaangażowane w poszukiwania napastnika

Toruń: Atak na dwie osoby na Bydgoskim Przedmieściu

Niepokojące sceny miały miejsce ok. godziny 14:00 na ulicy Mickiewicza w Toruniu. Mężczyzna zaatakował dwie osoby - kobietę i mężczyznę. Kobieta została zraniona w palec. Oficer prasowa KMP w Toruniu, podkomisarz Dominika Bocian potwierdziła w rozmowie z Radiem ESKA Toruń, że sprawca znał zaatakowanych. Agresor uciekł z miejsca zdarzenia. W sprawę zaangażowane zostały liczne środki policyjne. Przełom nastąpił po kilkunastu godzinach.

- Do godzin nocnych trwały poszukiwania mężczyzny, w związku z wtorkowym zgłoszeniem. Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ul. Przybyszewskiego. Mężczyzna został zatrzymany. Najprawdopodobniej 10 czerwca zostanie rozliczony do tej sprawy - powiedziała podkomisarz Bocian.

Na ten moment nie są znane motywy działania agresora. Funkcjonariusze od samego początku zapewniali lokalną społeczność, że panują nad sytuacją i nie należy panikować. Portal "Oto Toruń" podał, że dane napastnika były znane mundurowym po dwóch godzinach od niepokojącego zdarzenia.

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