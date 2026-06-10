Wielka obława w Toruniu. Liczne siły zaangażowane w poszukiwania napastnika

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-06-10 10:33

W nocy z wtorku na środę (10 czerwca 2026 r.), ok. godziny 2:00 udało się zatrzymać mężczyznę, który zaatakował dwie osoby na ulicy Mickiewicza w Toruniu. Policyjna akcja trwała kilkanaście godzin. Szczegóły w artykule.

Policyjna obława

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Autor: Monika Półbratek Policyjna obława

Toruń: Atak na dwie osoby na Bydgoskim Przedmieściu

Niepokojące sceny miały miejsce ok. godziny 14:00 na ulicy Mickiewicza w Toruniu. Mężczyzna zaatakował dwie osoby - kobietę i mężczyznę. Kobieta została zraniona w palec. Oficer prasowa KMP w Toruniu, podkomisarz Dominika Bocian potwierdziła w rozmowie z Radiem ESKA Toruń, że sprawca znał zaatakowanych. Agresor uciekł z miejsca zdarzenia. W sprawę zaangażowane zostały liczne środki policyjne. Przełom nastąpił po kilkunastu godzinach.

- Do godzin nocnych trwały poszukiwania mężczyzny, w związku z wtorkowym zgłoszeniem. Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ul. Przybyszewskiego. Mężczyzna został zatrzymany. Najprawdopodobniej 10 czerwca zostanie rozliczony do tej sprawy - powiedziała podkomisarz Bocian.

Na ten moment nie są znane motywy działania agresora. Funkcjonariusze od samego początku zapewniali lokalną społeczność, że panują nad sytuacją i nie należy panikować. Portal "Oto Toruń" podał, że dane napastnika były znane mundurowym po dwóch godzinach od niepokojącego zdarzenia.

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