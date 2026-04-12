Żużel. Motor Lublin zdominował Apatora Toruń w starciu gigantów. Fenomenalny mecz juniora

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34

Orlen Oil Motor Lublin - 56

9. Martin Vaculik - 5+1 (1,1*,2,1,-)

10. Fredrik Lindgren - 8 (3,2,0,3,0)

11. Kacper Woryna - 12 (3,3,3,2,1)

12. Mateusz Cierniak - 5 (0,1,1,3)

13. Bartosz Zmarzlik - 12+2 (3,1*,3,2*,3)

14. Bartosz Bańbor - 9+2 (3,2*,2*,2)

15. Bartosz Jaworski - 5+2 (2*,2,1*)

16. Dawid Cepielik - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 34

1. Patryk Dudek - 6 (2,0,3,0,1)

2. Robert Lambert - 12 (2,3,1,3,1,2)

3. Norick Bloedorn - 1 (0,-,1,-)

4. Mikkel Michelsen - 8 (1,2,0,2,3)

5. Emil Sajfutdinow - 6+1 (1*,0,3,2,0,d)

6. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0)

7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,0,0)

8. Nicolai Heiselberg - NS

Sędzia zawodów: Krzysztof Meyze

Bieg po biegu:

1. (66,36) Woryna, Dudek, Vaculik, Bloedorn - 4:2

2. (66,38) Bańbor, Jaworski, Kawczyński, Duchiński - 5:1 (9:3)

3. (65,70) Zmarzlik, Lambert, Sajfutdinow, Cierniak - 3:3 (12:6)

4. (66,53) Lindgren, Bańbor, Michelsen, Kawczyński - 5:1 (17:7)

5. (65,99) Woryna, MIchelsen, Cierniak, Sajfutdinow - 4:2 (21:9)

6. (66,02) Lambert, Jaworski, Zmarzlik, Dudek - 3:3 (24:12)

7. (66,15) Sajfutdinow, Lindgren, Vaculik, Duchiński - 3:3 (27:15)

8. (66,37) Zmarzlik, Bańbor, Bloedorn, Michelsen - 5:1 (32:16)

9. (66,48) Dudek, Vaculik, Lambert, Lindgren - 2:4 (34:20)

10. (66,65) Woryna, Sajfutdinow, Cierniak, Kawczyński - 4:2 (38:22)

11. (66,10) Cierniak, Michelsen, Vaculik, Dudek - 4:2 (42:24)

12. (66,35) Lambert, Woryna, Jaworski, Duchiński - 3:3 (45:27)

13. (66,83) Lindgren, Zmarzlik, Lambert, Sajfutdinow - 5:1 (50:28)

14. (67,27) Michelsen, Bańbor, Dudek, Lindgren - 2:4 (52:32)

15. (67,04) Zmarzlik, Lambert, Woryna, Sajfutdinow (d2) - 4:2 (56:34)

Inauguracja PGE Ekstraligi: Motor Lublin nie dał szans ekipie Apatora Toruń

Wicemistrzowie Polski zgotowali rywalom prawdziwe piekło na własnym torze. Obawy Piotra Barona, szkoleniowca gości, który w rozmowie z "Super Expressem" na trzy dni przed spotkaniem narzekał na trudności z dopasowaniem do specyfiki lubelskiego owalu, szybko znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Od pierwszego biegu ton rywalizacji nadawali żużlowcy gospodarzy. Prawdziwym bohaterem wieczoru był Kacper Woryna. Świeżo upieczony zwycięzca Złotego Kasku, debiutujący w plastronie z koziołkiem, imponował szybkością, wygrywając swoje trzy pierwsze starty w fenomenalnym stylu. Dopiero Robert Lambert, jedyny jasny punkt w drużynie "Aniołów", zdołał powstrzymać rozpędzonego 29-latka.

Pozostali liderzy toruńskich "Aniołów" prezentowali bardzo nierówną formę. Pech nie opuszczał Emila Sajfutdinowa, którego występ zwieńczyła awaria sprzętu. Mikkel Michelsen przebudził się dopiero w przedostatnim wyścigu, a Patryk Dudek zaczął punktować od trzeciej serii startów. Występy Duńczyka i "Duzersa" zbladły przy znakomitej postawie Bartosza Bańbora, który uległ rywalom dopiero w pierwszym z biegów nominowanych. Fantastyczna jazda tego młodego zawodnika udowodniła, że odejście Wiktora Przyjemskiego nie oznacza problemów dla lubelskiej drużyny. Wynik rywalizacji młodzieżowców mówi sam za siebie: gospodarze zdeklasowali gości w stosunku 14+4 do 1.

"To taki sparing, dopiero sprawdzamy, jak ten tor się zachowuje"

- wyznał po czwartej serii startów Mateusz Cierniak. Nawet jeśli potraktować te słowa dosłownie, to obóz Orlen Oil Motoru Lublin ma pełne prawo do świętowania, podczas gdy przed Piotrem Baronem i jego sztabem maluje się perspektywa dogłębnej analizy niedzielnego występu. Okazja do rehabilitacji już w najbliższą niedzielę. Na Motoarenę przyjeżdża Fogo Unia Leszno.