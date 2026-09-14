Demolka na Motoarenie. Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

Półfinał PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin przyciągnął tłumy na Motoarenę

W rundzie zasadniczej spotkania PRES Grupy Deweloperskiej Toruń przyciągnęły na miejscowy stadion blisko 90 tysięcy sympatyków czarnego sportu. Zapełnienie Motoareny na poziomie niemal 83 procent uchodziło za znakomity rezultat, a faza play-off miała ten wskaźnik jeszcze wywindować. Starcie podopiecznych Piotra Barona z zespołem Orlen Oil Motoru Lublin wywołało gigantyczne poruszenie. Lokalni miłośnicy żużla byli głęboko przekonani, że po wyjazdowym triumfie na Lubelszczyźnie, domowy rewanż dostarczy im kolejnych powodów do ogromnej radości.

Oczekiwania fanów zostały w pełni zaspokojone, gdyż gospodarze od pierwszych wyścigów narzucili swój styl jazdy i nieustannie budowali przewagę. Przyjezdni z Lublina nie potrafili znaleźć skutecznej odpowiedzi na fenomenalną dyspozycję miejscowych, przez co byli całkowicie bezsilni. Zaledwie trzy serie startów wystarczyły, aby uradowana publiczność na trybunach zaczęła gromko skandować znane hasło „Finał jest nasz!”.

Autorem pamiątkowych fotografii toruńskich kibiców jest Piotr Lampkowski, który stale współpracuje z redakcją „Super Expressu”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia udostępnionej poniżej fotorelacji i odnalezienia swoich twarzy w wielkim tłumie zgromadzonym na stadionie.

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Szczegółowe wyniki spotkania PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 58

9. Patryk Dudek - 12+2 (3,2*,3,2*,2)

10. Robert Lambert - 9+1 (3,3,2*,1,-)

11. Norick Bloedorn - 5+1 (1,0,1*,3)

12. Mikkel Michelsen - 11 (3,3,2,3,-)

13. Emil Sajfutdinow - 10 (1,3,3,3,-)

14. Mikołaj Duchiński - 5+1 (3,2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 6+2 (2*,1,2*,0,1)

16. Bartosz Derek - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 32

1. Kacper Woryna - 7+1 (0,2,2,1,0,2*)

2. Mateusz Cierniak - 2 (0,0,0,1,1)

3. Martin Vaculik - 8+2 (2,1*,1*,1,0,3)

4. Fredrik Lindgren - 0 (w,-,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,2,1,3,2,3)

6. Bartosz Bańbor - 2 (1,1,0)

7. Bartosz Jaworski - 0 (0,0,0)

8. Dawid Cepielik - NS

Bieg po biegu:

1. (60,15) Dudek, Vaculik, Bloedorn, Woryna - 4:2

2. (61,59) Duchiński, Kawczyński, Bańbor, Jaworski - 5:1 (9:3)

3. (60,33) Michelsen, Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak - 4:2 (13:5)

4. (61,03) Lambert, Duchiński, Bańbor, Lindgren (w/u) - 5:1 (18:6)

5. (60,46) Michelsen, Zmarzlik, Vaculik, Bloedorn - 3:3 (21:9)

6. (60,46) Sajfutdinow, Woryna, Kawczyński, Cierniak - 4:2 (25:11)

7. (60,54) Lambert, Dudek, Zmarzlik, Jaworski - 5:1 (30:12)

8. (60,72) Sajfutdinow, Woryna, Vaculik, Duchiński - 3:3 (33:15)

9. (60,22) Dudek, Lambert, Woryna, Cierniak - 5:1 (38:16)

10. (60,15) Zmarzlik, Michelsen, Bloedorn, Bańbor - 3:3 (41:19)

11. (60,95) Michelsen, Dudek, Vaculik, Woryna - 5:1 (46:20)

12. (61,39) Bloedorn, Kawczyński, Cierniak, Jaworski - 5:1 (51:21)

13. (61,08) Sajfutdinow, Zmarzlik, Lambert, Vaculik - 4:2 (55:23)

14. (61,07) Vaculik, Dudek, Cierniak, Kawczyński - 2:4 (57:27)

15. (61,19) Zmarzlik, Woryna, Kawczyński, Duchiński - 1:5 (58:32)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 15 tysięcy

Wynik pierwszego meczu: 48:42 dla PRES Toruń, awans: PRES Toruń