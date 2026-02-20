Dostawczak został zgnieciony jak puszka po napoju! Koszmar na przejeździe kolejowym

Chwile grozy w gminie Piotrków Kujawski

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu w czwartek, 19 lutego 2026 roku, około godziny 14:25. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Anusin doszło do groźnej sytuacji z udziałem samochodu dostawczego marki Fiat Ducato oraz pociągu towarowego relacji Gdańsk–Koluszki. Z ustaleń policjantów wynika, że siedzący za kierownicą auta 23-latek z powiatu mogileńskiego nie zachował należytej ostrożności. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w bok przejeżdżającego składu, co mogło zakończyć się tragicznie.

Konsekwencje dla młodego kierowcy

Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji, straż pożarna oraz przedstawiciele Komisji Kolejowej, którzy zabezpieczyli teren i przystąpili do badania przyczyn incydentu. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierowca furgonetki, jak i maszynista byli trzeźwi. Mimo ogromnej siły uderzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Mundurowi podjęli jednak stanowcze kroki wobec sprawcy zamieszania, zatrzymując 23-latkowi prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśni teraz policyjne dochodzenie.