PRES Toruń wyraźnie lepszy od GKM-u Grudziądz. Piorunująco szybki lider, świetni młodzieżowcy

Apator Toruń testuje formę przed Ekstraligą w meczu z GKM-em Grudziądz
Ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń odniosła pierwsze zwycięstwo w tegorocznych meczach kontrolnych. Po dwóch zaciętych, choć przegranych spotkaniach z zielonogórskim Falubazem, drużyna prowadzona przez Piotra Barona bez większych problemów pokonała Bayersystem GKM Grudziądz. Klasą dla siebie był Robert Lambert, który w trzech startach nie znalazł pogromcy, imponując niesamowitą prędkością. Na uwagę zasługuje również postawa Mikołaja Duchińskiego, który zdobył 8 punktów i pokazał świetny styl jazdy. Dobre wrażenie sprawił także Bartosz Derek, kończąc zawody z 4 punktami i bonusem, a w bezpośrednich starciach dwukrotnie wygrywając z wysoko notowanym Kevinem Małkiewiczem. W drużynie gości najjaśniejszym punktem był Wadim Tarasienko, podczas gdy Maksym Drabik zmagał się z trudnościami, już w pierwszym swoim biegu z trudem unikając upadku.
Odbieram to jako bardzo pozytywny trening, tak jak do tej pory. Z drużyną z Zielonej Góry też były bardzo pozytywne i o to właśnie chodzi, żeby wszyscy mogli pojeździć, wszyscy mogli sobie testować i za każdym razem gdzieś tam, gdzie mamy nowy mecz, zawodnicy testują nowe silniki i wyciągają wnioski. Po to jeździmy. Fajne testy dla nas, moim zdaniem wygląda to całkiem przyzwoicie - powiedział "Super Expressowi" trener Piotr Baron.
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 54:36
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54
- 9. Patryk Dudek - 10+3 (3,2*,2*,2,1*)
- 10. Robert Lambert - 9 (3,3,3,-)
- 11. Norick Bloedorn - 8+2 (1,2,2*,1*,2)
- 12. Mikkel Michelsen - 5+1 (1,1*,3,d)
- 13. Emil Sajfutdinow - 8 (2,3,3,-)
- 14. Bartosz Derek - 4+1 (1*,1,1,1)
- 15. Mikołaj Duchiński - 8 (2,1,2,3)
- 16. Nicolai Heiselberg - 2 (0,2)
Bayersystem GKM Grudziądz - 36
- 1. Max Fricke - 7 (2,0,1,1,3)
- 2. Maksym Drabik - 5 (d,2,0,3,0)
- 3. Bastian Pedersen - 6+1 (0,0,2,1*,3)
- 4. Wadim Tarasienko - 8 (2,3,-,3)
- 5. Michael Jepsen Jensen - 4 (3,1,-,-)
- 6. Kevin Małkiewicz - 6 (3,0,1,2,d)
- 7. Jan Przanowski - 0 (0,0,0,0)
- 8. Damian Miller - 0 (w)
Przebieg wyścigów:
- 1. (61,28) Dudek, Fricke, Bloedorn, Pedersen - 4:2 - (4:2)
- 2. (61,50) Małkiewicz, Duchiński, Derek, Przanowski - 3:3 - (7:5)
- 3. (60,93) Jepsen Jensen, Sajfutdinow, Michelsen, Drabik (d4) - 3:3 - (10:8)
- 4. (59,65) Lambert, Tarasienko, Derek, Małkiewicz - 4:2 - (14:10)
- 5. (60,28) Tarasienko, Bloedorn, Michelsen, Pedersen - 3:3 - (17:13)
- 6. (59,99) Sajfutdinow, Drabik, Duchiński, Fricke - 4:2 - (21:15)
- 7. (59,75) Lambert, Dudek, Jepsen Jensen, Przanowski - 5:1 - (26:16)
- 8. (59,90) Sajfutdinow, Pedersen, Derek, Miller (w/u) - 4:2 - (30:18)
- 9. (60,09) Lambert, Dudek, Fricke, Drabik - 5:1 - (35:19)
- 10. (60,60) Michelsen, Bloedorn, Małkiewicz, Przanowski - 5:1 - (40:20)
- 11. (60,66) Tarasienko, Dudek, Fricke, Michelsen (d4) - 2:4 - (42:24)
- 12. (60,90) Drabik, Duchiński, Bloedorn, Przanowski - 3:3 - (45:27)
- 13. (61,37) Duchiński, Małkiewicz, Pedersen, Heiselberg - 3:3 - (48:30)
- 14. (61,44) Pedersen, Heiselberg, Derek, Małkiewicz (d2) - 3:3 - (51:33)
- 15. (60,53) Fricke, Bloedorn, Dudek, Drabik - 3:3 - (54:36)