1 listopada w Toruniu: Jak dojechać na cmentarze? Zmiany i utrudnienia na Wszystkich Świętych. Mapy i szczegóły

Wszystkich Świętych 2026 w Toruniu: Dużo zmian na 1 listopada
Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach będą obowiązywać od 30 października, od godziny 18:00. Największe natężenie ruchu będzie rzecz jasna w niedzielę, 1 listopada.
- Zależy nam, aby mieszkańcy oraz goście odwiedzający toruńskie nekropolie mogli dotrzeć na cmentarze bezpiecznie i bez niepotrzebnego stresu. Od piątku wprowadzamy czasową organizację ruchu, a sytuację na bieżąco monitorujemy we ścisłej współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, Policją i Strażą Miejską - wyjaśnił Rafał Pietrucień, wiceprezydent Torunia.
Zastępca prezydenta Gulewskiego zachęcał do skorzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Wątek bezpłatnych przejazdów autobusami, tramwajami i parkingów omawialiśmy szczegółowo w tym miejscu.
Władze grodu Kopernika pamiętają również o tych, którzy zdecydują się na przyjazd na cmentarz samochodem. Szczegółowa rozpiska z podziałem na cmentarze została zamieszczona na stronie Miejskiego Zarządu Dróg.
Zmiany w okresie 30 października - 2 listopada w Toruniu
Od piątku do poniedziałku (30 października, 18:00 - 2 listopada, 15:00) wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości, ruch jednokierunkowy oraz dodatkowe, bezpłatne strefy postojowe dla odwiedzających groby bliskich. Mapy, udostępnione przez MZD zamieściliśmy w galerii nad tekstem. Szczegóły znajdziecie poniżej:
Centralny Cmentarz Komunalny (CCK):
- wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą (rondo Hanasza) będzie ograniczony. Ruch ogólnodostępny od strony południowej zostanie skierowany na dwa wjazdy z ul. Grudziądzkiej na parking dla pojazdów ciężarowych (TIR), zlokalizowany wzdłuż zachodniego i północnego ogrodzenia CCK,
- wyjazd z parkingu na ul. Grudziądzką będzie możliwy w rejonie spopielarni oraz ronda Hanasza, na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Strobanda,
- kierowcy nadjeżdżający od strony wschodniej, od ul. Mazowieckiej, będą mogli wjechać w ul. Celniczą i skorzystać z parkingu firmy „Oferta”, który jest bezpłatny i niestrzeżony,
- dodatkowo dopuszczone będzie parkowanie pojazdów na poboczach ul. Celniczej,
- wyjazd z wymienionych miejsc parkingowych przy CCK odbywać się będzie tylko ul. Celniczą do ul. Mazowieckiej. Bezpłatnie zostanie udostępniony parking przy pawilonach handlowych ARD-FORTECZNA.
Cmentarz Komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137:
- w rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (nie dotyczy oznakowanych parkingów),
- parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów (MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Eurospar),
- w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 1 listopada br. zostanie udostępniony parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.
Cmentarz Rzymskokatolicki, ul. Wybickiego:
- w rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Mieszkańcy mogą skręcać do posesji przy ul. Wybickiego 68 i 72,
- na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego:
- ruch na ul. Gałczyńskiego będzie odbywał się jako jedokierunkowy, na odcinku od Trasy Staromostowej w kierunku ul. Matejki . Wzdłuż cmenatzra popółnocnej stronie jezdni będzie dopuszczone parkowanie równoległe,
- 1 listopada br. będzie udostępniony parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony),
- udostępniony będzie parking przy Europejskim Centrum Filmowym (wjazd od ul. Czerwona Droga),
- w rejonie cmentarza dozwolone będzie również parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Bema (Kujawsko-Pomorska Arena Toruń).
Nowy cmentarz, ul. Poznańska 146-148 i Poznańska 104, stary cmentarz:
- w rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się,
- parkowanie pojazdów będzie dozwolone na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu
Cmentarz Rzymskokatolicki, ul. Włocławska 56-68:
- w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się,
- parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.
Cmentarz Rzymskokatolicki ul. Turystyczna 49-51:
- na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, a po stronie zachodniej - zakaz zatrzymywania się,
- parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu.
Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57:
- parkowanie pojazdów dozwolone po obu stronach ulicy, na wyznaczonych parkingach i przyległych ulicach cmentarza, zgodnie z obowiązująca organizacją ruchu
Cmentarz parafialny pw Św. Jakuba, ul. Antoniego Antczaka:
- zakaz zatrzymywania się i postoju obowiązuje na całej długości północnej strony ulicy Antczaka, biegnącej bezpośrednio wzdłuż ogrodzenia nekropolii,
- zakazem zatrzymywania się objęto również wschodnią stronę ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego na odcinku dojazdowym oraz rejon samego skrzyżowania obu tych ulic,
- odwiedzający cmentarz mogą skorzystać z wyznaczonych miejsc postojowych zlokalizowanych po przeciwległych stronach jezdni oraz na dedykowanych placach. Parkowanie dopuszczono po południowej stronie ulicy Antczaka, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej, a także po zachodniej stronie ulicy Pułaskiego. Dodatkowo w zachodniej części obszaru, w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii, dostępny jest oznakowany parking cmentarny.
Bezpieczeństwo na cmentarzach i kwesta
W dniach 30 października - 2 listopada przy cmentarzach spotkamy również więcej strażników miejskich. Funkcjonariusze, którzy będą działać po zmroku zostaną wyposażeni w noktowizory, aby skuteczniej wykrywać złodziei dewastatorów. Strażnicy miejscy będą pracować przez całą dobę, na trzy zmiany. Nad CCK będzie latał dron, dzięki któremu municypalni będą monitorować sytuację.
Funkcjonariusze i przedstawiciele Służby Celno-Skarbowej będą też sprawdzać, czy handel zniczami i kwiatami odbywa się zgodnie z przepisami.
Na cmentarzu św. Jerzego odbędzie się 24. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Władze miasta zachęcają do wsparcia zbierających. - Każda wrzucona do puszki złotówka to nasz wspólny wkład w ocalenie pamięci i materialnego dziedzictwa Torunia - zapewnia wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucień.