1 listopada w Toruniu: Jak dojechać na cmentarze? Zmiany i utrudnienia na Wszystkich Świętych. Mapy i szczegóły

Wszystkich Świętych 2026 w Toruniu: Dużo zmian na 1 listopada

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach będą obowiązywać od 30 października, od godziny 18:00. Największe natężenie ruchu będzie rzecz jasna w niedzielę, 1 listopada.

- Zależy nam, aby mieszkańcy oraz goście odwiedzający toruńskie nekropolie mogli dotrzeć na cmentarze bezpiecznie i bez niepotrzebnego stresu. Od piątku wprowadzamy czasową organizację ruchu, a sytuację na bieżąco monitorujemy we ścisłej współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, Policją i Strażą Miejską - wyjaśnił Rafał Pietrucień, wiceprezydent Torunia.

Zastępca prezydenta Gulewskiego zachęcał do skorzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Wątek bezpłatnych przejazdów autobusami, tramwajami i parkingów omawialiśmy szczegółowo w tym miejscu.

Władze grodu Kopernika pamiętają również o tych, którzy zdecydują się na przyjazd na cmentarz samochodem. Szczegółowa rozpiska z podziałem na cmentarze została zamieszczona na stronie Miejskiego Zarządu Dróg.

Zmiany w okresie 30 października - 2 listopada w Toruniu

Od piątku do poniedziałku (30 października, 18:00 - 2 listopada, 15:00) wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości, ruch jednokierunkowy oraz dodatkowe, bezpłatne strefy postojowe dla odwiedzających groby bliskich. Mapy, udostępnione przez MZD zamieściliśmy w galerii nad tekstem. Szczegóły znajdziecie poniżej:

Centralny Cmentarz Komunalny (CCK):

wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą (rondo Hanasza) będzie ograniczony. Ruch ogólnodostępny od strony południowej zostanie skierowany na dwa wjazdy z ul. Grudziądzkiej na parking dla pojazdów ciężarowych (TIR), zlokalizowany wzdłuż zachodniego i północnego ogrodzenia CCK,

wyjazd z parkingu na ul. Grudziądzką będzie możliwy w rejonie spopielarni oraz ronda Hanasza, na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Strobanda,

kierowcy nadjeżdżający od strony wschodniej, od ul. Mazowieckiej, będą mogli wjechać w ul. Celniczą i skorzystać z parkingu firmy „Oferta”, który jest bezpłatny i niestrzeżony,

dodatkowo dopuszczone będzie parkowanie pojazdów na poboczach ul. Celniczej,

wyjazd z wymienionych miejsc parkingowych przy CCK odbywać się będzie tylko ul. Celniczą do ul. Mazowieckiej. Bezpłatnie zostanie udostępniony parking przy pawilonach handlowych ARD-FORTECZNA.

Cmentarz Komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137:

w rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (nie dotyczy oznakowanych parkingów),

parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów (MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Eurospar),

w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 1 listopada br. zostanie udostępniony parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.

Cmentarz Rzymskokatolicki, ul. Wybickiego:

w rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Mieszkańcy mogą skręcać do posesji przy ul. Wybickiego 68 i 72,

na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego:

ruch na ul. Gałczyńskiego będzie odbywał się jako jedokierunkowy, na odcinku od Trasy Staromostowej w kierunku ul. Matejki . Wzdłuż cmenatzra popółnocnej stronie jezdni będzie dopuszczone parkowanie równoległe,

1 listopada br. będzie udostępniony parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony),

udostępniony będzie parking przy Europejskim Centrum Filmowym (wjazd od ul. Czerwona Droga),

w rejonie cmentarza dozwolone będzie również parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Bema (Kujawsko-Pomorska Arena Toruń).

Nowy cmentarz, ul. Poznańska 146-148 i Poznańska 104, stary cmentarz:

w rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się,

parkowanie pojazdów będzie dozwolone na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu

Cmentarz Rzymskokatolicki, ul. Włocławska 56-68:

w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się,

parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Cmentarz Rzymskokatolicki ul. Turystyczna 49-51:

na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, a po stronie zachodniej - zakaz zatrzymywania się,

parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu.

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57:

- parkowanie pojazdów dozwolone po obu stronach ulicy, na wyznaczonych parkingach i przyległych ulicach cmentarza, zgodnie z obowiązująca organizacją ruchu

Cmentarz parafialny pw Św. Jakuba, ul. Antoniego Antczaka:

zakaz zatrzymywania się i postoju obowiązuje na całej długości północnej strony ulicy Antczaka, biegnącej bezpośrednio wzdłuż ogrodzenia nekropolii,

zakazem zatrzymywania się objęto również wschodnią stronę ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego na odcinku dojazdowym oraz rejon samego skrzyżowania obu tych ulic,

odwiedzający cmentarz mogą skorzystać z wyznaczonych miejsc postojowych zlokalizowanych po przeciwległych stronach jezdni oraz na dedykowanych placach. Parkowanie dopuszczono po południowej stronie ulicy Antczaka, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej, a także po zachodniej stronie ulicy Pułaskiego. Dodatkowo w zachodniej części obszaru, w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii, dostępny jest oznakowany parking cmentarny.

Bezpieczeństwo na cmentarzach i kwesta

W dniach 30 października - 2 listopada przy cmentarzach spotkamy również więcej strażników miejskich. Funkcjonariusze, którzy będą działać po zmroku zostaną wyposażeni w noktowizory, aby skuteczniej wykrywać złodziei dewastatorów. Strażnicy miejscy będą pracować przez całą dobę, na trzy zmiany. Nad CCK będzie latał dron, dzięki któremu municypalni będą monitorować sytuację.

Funkcjonariusze i przedstawiciele Służby Celno-Skarbowej będą też sprawdzać, czy handel zniczami i kwiatami odbywa się zgodnie z przepisami.

Na cmentarzu św. Jerzego odbędzie się 24. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Władze miasta zachęcają do wsparcia zbierających. - Każda wrzucona do puszki złotówka to nasz wspólny wkład w ocalenie pamięci i materialnego dziedzictwa Torunia - zapewnia wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucień.