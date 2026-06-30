18-letni Jakub wszedł na słup trakcyjny i zginął na oczach kolegów! Szkoła chłopaka zabiera głos. "Są chwile, w których brakuje słów"

Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem, 26 czerwca 2026 roku, w Inowrocławiu. Jak przekazała w rozmowie z TVP Bydgoszcz asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, służby zostały powiadomione o tragicznym zdarzeniu, w którym młody mężczyzna wszedł na słup trakcyjny i został porażony prądem.

Niestety, mimo udzielonej pomocy, 18-latek zmarł. Dokładne przyczyny i okoliczności tego darzenia, będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora – poinformowała policjantka.

Jak udało się ustalić dziennikarzowi Super Expressu, do tragedii miało dojść około godziny 22:30 w rejonie ulicy Budowlanej, niedaleko stacji Inowrocław Rąbinek. Według tych relacji, w chwili zdarzenia, w okolicy miało przebywać więcej młodych osób. Jakub miał wejść na słup trakcyjny, a jego śmierć nastąpiła na oczach kolegów. Śledczy sprawdzają m.in. czy nie był namawiany do ryzykownego zachowania oraz czy w zdarzeniu nie uczestniczył alkohol.

Wstrząśnięta tragedią jest także szkolna społeczność. Akademia Szkolnictwa – Branżowa Szkoła I Stopnia w Inowrocławiu pożegnała swojego ucznia w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia, Jakuba. Są chwile, w których brakuje słów. Odejście tak młodego człowieka jest ogromną tragedią. Trudno pogodzić się z tak bolesną stratą, zwłaszcza gdy odszedł ktoś, kto jeszcze niedawno był częścią naszego szkolnego życia - kolegą, uczniem, członkiem naszej szkolnej społeczności. Jakub na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wspominać będziemy Go z szacunkiem i życzliwością. W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, pracowników oraz całej społeczności szkolnej składamy Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie, życząc siły do przejścia przez ten niezwykle trudny czas – napisano.

Policja pod nadzorem prokuratury bada wszystkie okoliczności tragedii.