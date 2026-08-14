Jubileuszowy Festiwal Wisły w Toruniu. Fotorelacja z imprezy

Spis treści X Festiwal Wisły dopłynął do Torunia

X Festiwal Wisły dopłynął do Torunia

Miasto Kopernika znów tętni flisackim życiem! Od 13 do 15 sierpnia w Toruniu odbywa się jubileuszowy Festiwal Wisły. Czwartkowy wieczór należał do fanów mocnych brzmień, których porwał występ zespołu Farben Lehre. Jak zaznaczył prezydent Paweł Gulewski, samorząd od samego początku aktywnie angażuje się w pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia. Marcin Karasiński, główny pomysłodawca imprezy, odebrał z rąk włodarza miasta pamiątkowe wyróżnienie.

Jak wyjawił dziennikarce Radia ESKA Toruń Andrzej Szalkowski, wcielający się w rolę festiwalowego pirata, wydarzenie to opiera się na imponującej flotylli ponad 40 potężnych jednostek pływających, zbudowanych przez wykwalifikowanych szkutników. Z kolei dyrektor Karasiński podkreślił, że to właśnie toruński etap stanowi najsilniejszy akcent na całej trasie festiwalu.

W piątkowym harmonogramie przewidziano szereg atrakcji, w tym:

Możliwość bezpiecznego przepłynięcia Wisły wpław pod czujnym okiem ratowników WOPR

W godzinach 11:00 - 21:30 - funkcjonowanie Targów Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich

Od 11:00 do 21:30 - dostęp do Jarmarku „Nadwiślańskie Smaki"

Pomiędzy 11:00 a 19:00 - darmowe rejsy wycieczkowe dla mieszkańców i turystów

W godzinach 14:00 - 18:00 - sportowe emocje w ramach „Koszykarskiej Sztafety Wisły" z udziałem zawodników Arriva Polski Cukier Toruń

O 20:30 do 21:00 - widowiskowy pochód łodzi i statków, uświetniony racami oraz spektaklem typu światło-woda-dźwięk

Występy muzyczne, pokazy historyczne, wyprawy rzeczne oraz rozrywki dla najmłodszych

W sobotę w godzinach porannych wodniacy pożegnają Toruń i udadzą się do Wielkiej Nieszawki. Tam, od 11 do 15, uczestnicy będą mogli wziąć udział w darmowych wyprawach rzecznych.

Nasz redakcyjny kolega z „Super Expressu”, Piotr Lampkowski, uwiecznił na fotografiach najciekawsze momenty pierwszego dnia tego wyjątkowego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia jego obszernej fotorelacji.

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Warto pamiętać, że festiwalowy czas i najbliższy weekend w Toruniu wiąże się także z pewnymi niedogodnościami dla kierowców. Należy spodziewać się okresowego wyłączenia z ruchu Bulwaru Filadelfijskiego oraz prac remontowych na Szosie Lubickiej.