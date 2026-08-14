Lech Wałęsa jedzie na poświęcenie gigantycznej Maryi z Konotopia. Tadeusz Rydzyk odmówił

Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
Mariusz Korzus
2026-08-14 21:01

W najbliższą sobotę w podtoruńskim Konotopiu odbędzie się uroczyste poświęcenie największego na świecie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej. Wiadomo już, że w wydarzeniu weźmie udział Lech Wałęsa. Zaskakująca jest jednak nieobecność ojca Tadeusza Rydzyka, który odrzucił zaproszenie z powodu tajemniczych zastrzeżeń do samego miejsca.

Ggigantyczny pomnik Maryi w Konotopiu

Przypomnijmy, że imponująca figura Matki Boskiej Miłosiernej powstała z inicjatywy Grażyny i Romana Karkosików. Znani miliarderzy zdecydowali się na ten krok po dramatycznych wydarzeniach – Roman Karkosik otarł się o śmierć, ale udało mu się przetrwać poważną operację. W ramach podziękowania za ocalone życie biznesmen nie wybrał luksusowych dóbr, a zainwestował w sześciohektarową działkę w Konotopiu (województwo kujawsko-pomorskie), gdzie stanęła potężna konstrukcja. Szacuje się, że pochłonęła ona 57 tysięcy ton cementu, a jej wytrzymałość przewidziana jest na co najmniej trzysta lat, co ma nawiązywać do trwałości egipskich piramid.

To ogromne wotum wdzięczności za powrót do zdrowia to inwestycja wyceniana na potężną kwotę. Według nieoficjalnych informacji, małżeństwo Karkosików mogło przeznaczyć na ten cel blisko sto milionów złotych.

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Uroczyste poświęcenie pomnika Maryi. Lech Wałęsa zapowiada obecność

Ceremonia poświęcenia pomnika Matki Boskiej Miłosiernej w Konotopiu zaplanowana jest na sobotę, 15 sierpnia. Wydarzenie zainauguruje modlitwa różańcowa punktualnie o godzinie 11:15, po której odprawiona zostanie msza święta i wygłoszone zostaną okolicznościowe przemówienia. Zwieńczeniem całości będzie koncert słynnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Organizatorzy nie przewidzieli oficjalnej konferencji prasowej dla mediów, ponieważ fundatorzy pomnika stronią od błysku fleszy i wystąpień przed kamerami. Do tej pory trzymano w ścisłej tajemnicy listę gości ze świata polityki i show-biznesu, którzy pojawią się na tej religijnej uroczystości.

Pewnym jest jednak, że do Konotopia przyjedzie Lech Wałęsa. Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o swoich planach bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wpis na Facebooku.

Poświęcenie pomnika Maryi. Tadeusz Rydzyk nie przyjedzie do Konotopia

Naszym dziennikarzom udało się ustalić, że na uroczystości zabraknie bardzo ważnej postaci ze świata kościoła. Ojciec Tadeusz Rydzyk, twórca i dyrektor Radia Maryja, zrezygnował z udziału w wydarzeniu pomimo tego, że miejscowość sąsiaduje z jego toruńską rozgłośnią.

- Ojciec dyrektor był na miejscu jednak coś mu się nie podoba dlatego na 90 procent nie przyjedzie w sobotę - usłyszeliśmy od jednej z osób z otoczenia małżeństwa Karkosików.

Uśmiechnięty Lech Wałęsa na tle pomnika Maryi. O poświęceniu figury w Konotopiu przeczytasz na Eska Toruń.
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