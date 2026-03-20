29-latek z Torunia myślał, że nocą mu się uda. Policjant wyciągnął broń. Jest film z akcji

Nocna akcja policji w Toruniu. 29-latek w rękach funkcjonariuszy

Komenda Miejska Policji w Toruniu udostępniła w sieci dynamiczne nagranie dokumentujące interwencję z 14 marca. Tamtej nocy mundurowi ze Śródmieścia otrzymali sygnał o prawdopodobnym włamaniu do punktu gastronomicznego na osiedlu Wrzosy. Jak przekazał mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego toruńskiej komendy, sprawcy na początku udało się zbiec z miejsca zdarzenia.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zauważyli wybitą szybę w oknie. W środku nikogo już nie było, ale wnętrze wyglądało na splądrowane - wyjaśnił stróż prawa.

Niedługo potem, zaledwie kilkaset metrów dalej, włączył się alarm w innym sklepie. Mundurowi natychmiast ruszyli pod wskazany adres, gdzie znów zastali zbitą witrynę. Na miejscu okazało się, że sprawca nadal przebywał wewnątrz zrujnowanego obiektu.

Kilka minut później otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o alarmie, który załączył się w oddalonym o kilkaset metrów sklepie. Na miejscu okazało się, że i tu ktoś wybił szybę. Gdy mundurowi zbliżali się do marketu zobaczyli w środku mężczyznę trzymającego w dłoni młotek. Policjanci nakazali mu go odłożyć co też uczynił, po czym oddał się w ręce funkcjonariuszy - zrelacjonował mł. asp. Dobrzeniecki.

Służby udostępniły wideo, na którym można zobaczyć przebieg tej niebezpiecznej interwencji, do złudzenia przypominającej sceny z sensacyjnych produkcji filmowych.

Seryjny włamywacz z Torunia usłyszał zarzuty. Grozi mu więzienie

Zatrzymany natychmiast trafił do policyjnej celi. Okazało się, że ujęty 29-latek z Torunia jest już dobrze znany lokalnym stróżom prawa i miewał już konflikty z obowiązującym prawem. Jak poinformował młodszy aspirant Dobrzeniecki, funkcjonariuszom udało się częściowo zabezpieczyć zrabowane mienie.

W toku prowadzonych czynności, funkcjonariusze ustalili, że z obu tych miejsc mężczyzna ukradł gotówkę, telefon i napoje. Część z pieniędzy policjanci odzyskali. Następnego dnia zatrzymany usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia na łączną kwotę przekraczającą 19 tys. złotych. Teraz 29-latek za swoje „wyczyny" odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności

Opublikowany przez mundurowych materiał wideo zyskał ogromną popularność wśród mieszkańców. Do 20 marca film zamieszczony na profilu społecznościowym toruńskiej policji obejrzało 19 tys. użytkowników Facebooka. Internauci nie szczędzili słów uznania dla biorących udział w akcji funkcjonariuszy, a jeden z komentujących podzielił się swoją krótką opinią na ich temat.

Policja na Śródmieściu jest naj lep sza - podkreślił pan Tomek.

Podobny entuzjazm wyraziła inna internautka, doceniając błyskawiczną reakcję patrolu.

Najlepszy partol - napisała krótko pani Ewelina.