Zderzenie autobusu szkolnego z Audi w Woli Skarbkowej. Śmigłowiec zabrał dwoje nastolatków

Do dramatycznego wypadku na terenie Woli Skarbkowej w powiecie radziejowskim doszło 17 marca, kilkanaście minut po godzinie 14:00. Na przecięciu dróg powiatowych wielki autokar uderzył w osobowe Audi . Wśród rannych pasażerów znalazła się dwójka nastolatków w wieku 14 i 16 lat.

Rzecznik radziejowskiej komendy przekazał najświeższe informacje z policyjnego dochodzenia. Funkcjonariusze pokazali także nową dokumentację zdjęciową z miejsca karambolu.

Ze zgromadzonych materiałów wynika, że bezpośrednią winę za to zderzenie ponosi 72-letni mężczyzna, który kierował pojazdem dowożącym uczniów. Pełny opis zdarzenia znajdziecie w tym artykule!

Wypadek autobusu szkolnego i Audi w Woli Skarbkowej

O groźnym incydencie z udziałem pojazdu szkolnego i auta osobowego w województwie kujawsko-pomorskim pisaliśmy już na naszym portalu.

Wstępnie radziejowscy policjanci ustalili, że 72-latek kierujący autokarem marki Autosan, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Audi - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasucki, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby, podróżujące samochodem osobowym - 41-latka, 16-latek i 14-latka. Dzieci zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a kobieta karetką pogotowia. Autobusem szkolnym podróżowało łącznie 10 osób - kierowca, opiekunka i ośmioro uczniów. Szczęśliwie żadna z tych osób nie odniosła obrażeń - wyjaśnił oficer prasowy radziejowskiej komendy.

72-letni kierowca autokaru stracił prawo jazdy w Radziejowie

Przedstawiciel radziejowskiej policji potwierdził, że starszemu mężczyźnie prowadzącemu autokar natychmiast zatrzymano dokument uprawniający do jazdy. Pracujący na miejscu funkcjonariusze zbadali również trzeźwość obu uczestników ruchu i nie wykryli obecności alkoholu w ich organizmach.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni policyjne dochodzenie - podsumował asp. szt. Krasucki.

Policjanci apelują przy tej okazji do kierowców o bezpieczną i ostrożną jazdę.