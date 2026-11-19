Nietypowa kryjówka - tak policjanci z Torunia opisują "sprytny plan" 39-latka, który był poszukiwany do odbycia kary. Rzeczywiście, akcja miała nietypowy finał.

- 39-latek był ścigany listem gończym w celu odbycia kary 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 17 listopada policjanci wytypowali adres na terenie jednej z podtoruńskich miejscowości, pod którym mógł ukrywać się poszukiwany mężczyzna - wyjaśnia mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu.

39-latek ukrył się w chłodziarce. Policjanci z Torunia nie dali za wygraną

- W trakcie przeszukania piwnicy domu funkcjonariusze zauważyli zamkniętą chłodziarkę. Skrupulatność oraz doświadczenie mundurowych i tym razem nie zawiodły. Po otwarciu klapy zobaczyli siedzącego wewnątrz mężczyznę - dodaje funkcjonariusz z biura prasowego toruńskiej komendy.Pomysłowość poszukiwanego mogła zaskoczyć mundurowych, ale to nie był taki przypadek. 39-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie orzeczoną karę.

- Determinacja oraz dociekliwość funkcjonariuszy doprowadziły do odnalezienia poszukiwanego, który od kilku miesięcy próbował uniknąć odpowiedzialności. Zatrzymanie mężczyzny to kolejny dowód na to, że przed wymiarem sprawiedliwości nie da się uciec, a ukrywanie się nie ma sensu - nawet najbardziej nietypowa kryjówka nie uchroni przed odpowiedzialnością karną - podsumowuje mł. asp. Dobrzeniecki.

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