54-latek wyszedł z psychiatryka i poszedł do żony. Zaatakował w zakładzie krawieckim

Mariusz Korzus Konsultacja: D.P
2026-04-15 21:09

Sławomir P. zaledwie dzień po opuszczeniu placówki psychiatrycznej na własne żądanie, wtargnął do miejsca pracy swojej żony Agnieszki. Mężczyzna trzykrotnie ugodził ją nożem w brzuch, a następnie targnął się na własne życie. Kobieta przeszła poważną operację i przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, walcząc o życie.

Atak nożem po kłótni małżeńskiej. Dramatyczne sceny na Rubinkowie
Atak nożem na osiedlu Rubinkowo. Sławomir P. rzucił się na żonę

Środowy poranek (15 kwietnia 2026 r.) na toruńskim osiedlu Rubinkowo zakończył się dramatycznymi wydarzeniami. Tuż przed godziną 9:00 w mieszkaniu na pierwszym piętrze tzw. „kwadratu” przy ul. Łyskowskiego doszło do awantury między małżonkami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Sławomir P. trzykrotnie ugodził swoją żonę nożem w okolice brzucha.

Ranna kobieta zdołała uciec do pobliskiego zakładu fryzjerskiego. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Sprawca zabarykadował się w lokalu należącym do żony, gdzie podjął próbę odebrania sobie życia – zranił się nożem w klatkę piersiową i próbował podciąć sobie żyły.

"- On się wyliże - mówi nam jeden z toruńskich policjantów - Stan kobiety jest bardzo ciężki. Była operowana. Leży na OIMOIE."

Sprawca ataku w Toruniu wypisał się ze szpitala psychiatrycznego. Powodem miała być zdrada

Z ustaleń wynika, że wcześniej policja nie interweniowała w tej rodzinie i nie była prowadzona procedura Niebieskiej Karty.

Nieoficjalnie ustalono, że około dziesięć dni wcześniej Sławomir P. sam zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. Miał informować lekarzy o myślach samobójczych, które – według jego relacji – były związane z podejrzeniami o zdradę żony. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, opuścił placówkę na własne żądanie dzień przed zdarzeniem, 14 kwietnia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112. 

