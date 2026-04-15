54-latek wyszedł z psychiatryka i poszedł do żony. Zaatakował w zakładzie krawieckim

Atak nożem na osiedlu Rubinkowo. Sławomir P. rzucił się na żonę

Środowy poranek (15 kwietnia 2026 r.) na toruńskim osiedlu Rubinkowo zakończył się dramatycznymi wydarzeniami. Tuż przed godziną 9:00 w mieszkaniu na pierwszym piętrze tzw. „kwadratu” przy ul. Łyskowskiego doszło do awantury między małżonkami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Sławomir P. trzykrotnie ugodził swoją żonę nożem w okolice brzucha.

Ranna kobieta zdołała uciec do pobliskiego zakładu fryzjerskiego. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Sprawca zabarykadował się w lokalu należącym do żony, gdzie podjął próbę odebrania sobie życia – zranił się nożem w klatkę piersiową i próbował podciąć sobie żyły.

"- On się wyliże - mówi nam jeden z toruńskich policjantów - Stan kobiety jest bardzo ciężki. Była operowana. Leży na OIMOIE."

Sprawca ataku w Toruniu wypisał się ze szpitala psychiatrycznego. Powodem miała być zdrada

Z ustaleń wynika, że wcześniej policja nie interweniowała w tej rodzinie i nie była prowadzona procedura Niebieskiej Karty.

Nieoficjalnie ustalono, że około dziesięć dni wcześniej Sławomir P. sam zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. Miał informować lekarzy o myślach samobójczych, które – według jego relacji – były związane z podejrzeniami o zdradę żony. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, opuścił placówkę na własne żądanie dzień przed zdarzeniem, 14 kwietnia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Atak nożownika na toruńskim Rubinkowie. Ranny mężczyzna przetransportowany do szpitala FB