Tłumy na Motoarenie! Kibice dopisali na meczu Apator Toruń - Stal Gorzów. Znajdź się na zdjęciach

Apator Toruń podejmuje Stal Gorzów. Galeria zdjęć z trybun

Forma sportowa bywa zmienna, ale PRES Grupa Deweloperska Toruń wciąż cieszy się potężnym dopingiem swoich sympatyków. Tak było również w minioną niedzielę, kiedy do Torunia przyjechała Gezet Stal Gorzów. Kibice obydwu ekip zdawali sobie sprawę z ciężaru gatunkowego tego starcia. Z gorącym przyjęciem spotkał się Paweł Przedpełski, wychowanek miejscowych "Aniołów". Na toruńskim obiekcie pojawił się także inny żużlowiec mający w przeszłości epizod w Apatorze – australijski "Kangur", Jack Holder. Zapraszamy fanów czarnego sportu do odnalezienia siebie na kadrach uchwyconych przez Piotra Lampkowskiego, fotoreportera "Super Expressu". Poniżej zamieszczamy punktację z tego spotkania oraz link do pomeczowej relacji naszego redaktora.

91

PGE Ekstraliga: Wyniki meczu PRES Toruń - Gezet Stal Gorzów w 7. kolejce

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 52

9. Patryk Dudek - 10+1 (1,1*,3,3,2)

10. Robert Lambert - 10+3 (3,2,2*,2*,1*)

11. Norick Bloedern - 5+2 (0,2*,2,1*)

12. Mikkel Michelsen - 8+2 (2,3,1*,2*,0)

13. Emil Sajfutdinow - 12+1 (1*,3,3,3,2)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 5 (3,0,2)

16. Bartosz Derek - NS

Gezet Stal Gorzów - 38

1. Jack Holder - 9+1 (2*,2,1,1,3)

2. Marcel Szymko - NS (-,-,-,-)

3. Paweł Przedpełski - 7 (3,1,2,1,0)

4. Oskar Chatłas - NS (-,-,-,-)

5. Anders Thomsen - 12 (3,3,3,0,0,3)

6. Oskar Paluch - 3+2 (1,1*,1*,0)

7. Adam Bednar - 2 (d,2,0,0,0)

8. Mathias Pollestad - 5+1 (0,1*,0,3,1)

Bieg po biegu:

1. (59,61) Przedpełski, J. Holder, Dudek, Bloedorn - 1:5

2. (60,09) Kawczyński, Duchiński, Paluch, Bednar - 5:1 (6:6)

3. (58,93) Thomsen, Michelsen, Sajfutdinow, Pollestad - 3:3 (9:9)

4. (60,03) Lambert, Bednar, Paluch, Duchiński - 3:3 (12:12)

5. (59,91) Michelsen, Bloedorn, Przedpełski, Bednar - 5:1 (17:13)

6. (59,58) Sajfutdinow, J. Holder, Pollestad, Kawczyński - 3:3 (20:16)

7. (59,59) Thomsen, Lambert, Dudek, Bednar - 3:3 (23:19)

8. (60,17) Sajfutdinow, Przedpełski, Paluch, Duchiński - 3:3 (26:22)

9. (59,83) Dudek, Lambert, J. Holder, Pollestad - 5:1 (31:23)

10. (59,17) Thomsen, Bloedorn, Michelsen, Paluch - 3:3 (34:26)

11. (61,16) Dudek, Michelsen, J. Holder, Thomsen - 5:1 (39:27)

12. (61,33) Pollestad, Kawczyński, Bloedorn, Bednar - 3:3 (42:30)

13. (60,02) Sajfutdinow, Lambert, Przedpełski, Thomsen - 5:1 (47:31)

14. (60,19) J. Holder, Dudek, Pollestad, Michelsen - 2:4 (49:35)

15. (60,13) Thomsen, Sajfutdinow, Lambert, Przepdełski - 3:3 (52:38)

Sędzia: Paweł Słupski

Komisarz toru: Tomasz Walczak

Widzów: ok. 11 500