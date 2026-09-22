Eksplozja zbiorników z gazem i przerażający pożar! Straty przekroczyły 8 milionów zł

Pożar w gminie Osięciny. Szalejący ogień było widać z daleka

O bardzo groźnie wyglądającym pożarze w gminie Osięciny pisaliśmy w tym miejscu. 18 września, po godzinie 11:40 do służb wpłynęła informacja o niepokojącym zdarzenia na terenie suszarni zbóż. Strażacy potwierdzili, że doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych, pożar miał być związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów.

- Prokuratura Rejonowa w Radziejowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż, na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem w skutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności - wyjaśnia prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

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Straty przekroczyły 8 milionów złotych. Na szczęście nie było ofiar - dwie osoby potrzebowały pomocy ratowników medycznych. Nagrania i zdjęcia z miejsca dramatu błyskawicznie obiegły cały kraj. Przez wiele godzin strażacy walczyli z ogniem i schładzali zbiorniki. Droga była zablokowana na czas prowadzonych działań. Do sprawy i kolejnych ustaleń śledczych będziemy wracać w naszym serwisie.

Galeria ze zdjęciami: Potężny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Płomienie było widać z daleka. Strażacy opanowali sytuację

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