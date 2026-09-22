Załamanie pogody w Polsce! Będzie bardzo zimno i mokro

Nadciągają ulewy i znaczne ochłodzenie. Zmiana pogody w Polsce

Od początku tego tygodnia informujemy o gorszych przewidywaniach synoptyków. W czwartek, 22 września należy spodziewać się przelotnych deszczy i lokalnych burz we wschodniej części Polski. Jak wskazują specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opady mogą osiągnąć poziom 15 mm, a na obszarach karpackich spadnie nawet do 25 mm wody. To zaledwie wstęp do dłuższego załamania.

Eksperci z portalu twojapogoda.pl również nie mają dobrych wieści na kolejne dni, bo zmiana aury szybko nie nastąpi. Wskazują, że znad wschodniej granicy nadciągnie strefa niskiego ciśnienia. Oznacza to, że będziemy musieli mierzyć się nie tylko z ulewami, ale również silnym wiatrem, który sprawi, że będzie to jak do tej pory najchłodniejszy okres w obecnym sezonie.

Przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają złudzeń, że chłodna aura utrzyma się dłużej. Według ich wyliczeń, do piątku 25 września słupki na termometrach nie przekroczą bariery siedemnastu stopni Celsjusza. Sytuację pogorszy odczucie przeszywającego zimna, na co bezpośredni wpływ będą miały silne podmuchy wiatru. Posiadanie cieplejszych kurtek w tych dniach będzie obowiązkowe.

Kiedy poprawa pogody? Powrót słońca na horyzoncie

Kończąc, warto dodać nieco optymizmu do tych szarych i mokrych prognoz. Sytuacja powinna zacząć się stabilizować 27 września, gdy promienie słońca zaczną przebijać się przez chmury i ocieplą powietrze. Wówczas na południowych i zachodnich rubieżach kraju wartości na termometrach wskażą od 21 do 22 stopni, a ewentualne opady deszczu będą bardzo lokalne i rzadkie.

Jeszcze bardziej obiecująco prezentują się modele pogodowe na samą końcówkę miesiąca. Z wyliczeń systemu ECMWF wynika, że w dniach 28-29 września możemy spodziewać się prawdziwego powiewu lata, z temperaturami dochodzącymi do 26 stopni Celsjusza, szczególnie w rejonach przy granicy zachodniej. Przełom września i października zapowiada się nadzwyczaj ciepło i zachęcająco do spędzania czasu na zewnątrz.

Jednak na dłuższą metę jesień znowu da o sobie znać. Zgodnie z długoterminowymi analizami IMGW, dopiero 41. tydzień 2026 roku przyniesie kolejną falę zimna, o czym świadczą jasnożółte barwy na mapach pogodowych, symbolizujące ustąpienie ciepłych mas powietrza na rzecz chłodniejszych. Warto więc wykorzystać wcześniejsze, przyjemne chwile na ostatnie wakacyjne wypady w teren.

Pod tekstem prezentujemy jeszcze nagranie z akcentami... zimowymi! Materiał z Kasprowego Wierchu wywołał niemałe poruszenie w kraju!

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