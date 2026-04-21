8-latek puścił z dymem plac zabaw w Toruniu. Policja ujawnia

Pożar placu zabaw w Toruniu. Sprawcą okazał się 8-latek

Płomienie strawiły elementy wyposażenia miejsca rekreacji na toruńskim osiedlu Skarpa. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia przy ulicy Wyszyńskiego dotarło do służb 14 kwietnia 2026 roku około godziny 15. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak infrastruktura uległa całkowitemu zniszczeniu. Tydzień po wybuchu pożaru na jaw wyszły niezwykle zaskakujące fakty. Zniszczenia sprzętu dokonał zaledwie 8-letni chłopiec.

W rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń głos w tej sprawie zabrała podkomisarz Dominika Bocian. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu potwierdziła przebieg zdarzeń i zapowiedziała przekazanie akt do odpowiedniej instytucji.

- 20 kwietnia policjanci przeprowadzili rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem prawnym. Ustalenia zostaną przekazane do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu

Lokalne władze planują już podjęcie odpowiednich kroków prewencyjnych. W przyszłorocznym budżecie miasta mają znaleźć się pieniądze na instalację kamer monitoringu w tej okolicy.

Prezydent Torunia o przyszłości zniszczonego placu zabaw na Skarpie

Odbudowa uszkodzonego terenu ze środków miejskich jest niemożliwa, ponieważ grunt ten nie należy do gminy. Paweł Gulewski omówił już tę skomplikowaną sytuację z radnymi z ramienia Koalicji Obywatelskiej oraz Wojciechem Piechotą, który pełni funkcję prezesa lokalnej spółdzielni mieszkaniowej. Prezydent Torunia opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie w tej sprawie.

- Będziemy trzymać kciuki za zupełnie nowy plac zabaw, który może zostać zrealizowany w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego (nabór wniosków trwa jeszcze przez 9 dni - do 24 kwietnia). To realna i najszybsza szansa na wsparcie mieszkańców, a przede wszystkim dzieci z tego osiedla w odzyskaniu ich ulubionego miejsca zabaw

