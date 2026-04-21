Wypadek ciężarówek na S10! Gigantyczne utrudnienia na trasie Toruń - Bydgoszcz

Aktualizacja 13:25

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Toruniu potwierdził w rozmowie z naszą dziennikarką, że w zdarzeniu brały udział 3 pojazdy ciężarowe. - Droga jest zablokowana w obu kierunkach - powiedział mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu.

Wypadek na S10. Gigantyczne utrudnienia na trasie Toruń - Bydgoszcz!

Jak dowiedziała się reporterka Radia ESKA Toruń Marta Łazarska - dwie osoby trafiły do szpitala, jedna z nich została przetransportowana do lecznicy śmigłowcem LPR. Jeden z kierowców wyszedł bez szwanku. Jedna ciężarówka wiozła kurczaki, druga popiół w cysternie. Droga w kierunku Bydgoszczy jest nieprzejezdna. Informacje o niepokojącym zdarzeniu potwierdziła nam st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka prasowa KW PSP w Bydgoszczy.

Kierowcy muszą się przygotować na wielogodzinne utrudnienia! Problemy w Kujawsko-Pomorskiem mogą odczuwać nawet przez 3 godziny. Na miejscu pracowały m.in. 4 zastępy straży pożarnej. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Służby apelują o ostrożność do kierowców i pieszych.

