Agencja Mienia Wojskowego szuka najemców w Toruniu. Gmach z XIX wieku i te ceny!

Z ramienia Agencji Mienia Wojskowego na rynek trafiły dwie oferty wynajmu w zabytkowym, trzykondygnacyjnym budynku z końcówki XIX wieku. Pierwsza opcja dotyczy 146,45 mkw. na pierwszym piętrze, a druga 149,35 mkw. na wyższej kondygnacji . Miesięczny czynsz wywoławczy za każdą z tych przestrzeni określono na poziomie 6 tys. zł.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Torunia, na obszarze bardzo dobrze skomunikowanego Nowego Miasta - podkreślają przedstawiciele AMW.

Zaplanowany przetarg odbędzie się 23 marca o godzinie 10:00 w siedzibie przy ulicy Gdańskiej 163a w Bydgoszczy.

Lokale w centrum Torunia. Agencja Mienia Wojskowego wynajmuje historyczne mury

Zwycięzca postępowania otrzyma do dyspozycji nie tylko konkretne piętro, ale również stosowne udziały w piwnicach, na strychach oraz w przynależnej działce gruntu.

Na terenie działki urządzone są chodniki oraz parking z miejscami postojowymi. Pozostałą część zajmują trawniki z kilkoma drzewami. Nieruchomość ogrodzona jest ceglanym murem, a wjazd na posesję oraz wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Gregorkiewicza - opisuje AMW.

Warto zaznaczyć, że parter tego samego gmachu jest aktualnie użytkowany przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw. W najbliższym sąsiedztwie funkcjonują między innymi Zespół Szkół nr 10, Biblioteka Pedagogiczna oraz Centrum Handlowe Twierdza. Obiekt oddalony jest zaledwie o 600 metrów od dworca PKP Toruń Miasto, skąd blisko na niezwykle urokliwy Rynek Nowomiejski.

Przetarg AMW w Bydgoszczy. Jakie są warunki wynajmu lokali w Toruniu?

Zainteresowani przedsiębiorcy muszą stawić się 23 marca o godzinie 10:00 w bydgoskiej placówce przy ulicy Gdańskiej 163a. Aby formalnie dołączyć do licytacji, niezbędne jest wpłacenie wadium rzędu 22 140 zł w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca. Pełną dokumentację przetargową można odnaleźć w zakładce „Nieruchomości” na oficjalnej stronie www.amw.com.pl.

Decyzja o najmie wspiera bezpośrednio polską armię w jej codziennym funkcjonowaniu. - Zyski z wynajmu Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację ustawowych zadań, w tym związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP - podkreśla AMW.

Oferowane powierzchnie to atrakcyjna propozycja dla firm i przedsiębiorców szukających reprezentacyjnej przestrzeni biurowej w historycznym centrum Torunia, z dogodnym dostępem do infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej - zaznacza Agencja Mienia Wojskowego.

Zobacz galerię ze zdjęciami, przedstawiającą ten niezwykle interesujący teren w Toruniu!

