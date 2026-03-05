Otworzą długo wyczekiwaną trasę, choć prace wciąż trwają

Toruń otwiera Trasę Staromostową! Nie będzie to jednak oficjalne otwarcie. Kierowcy przejadą tamtędy przed Halowymi Mistrzostwami Świata i w trakcie imprezy.

Szczegóły omówili zastępca prezydenta - Rafał Pietrucień oraz Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Informacje i przydatne mapy prezentujemy w tym materiale!

Toruń: Trasa Staromostowa otwarta z okazji HMŚ

W Toruniu trwają przygotowania do wielkiego sportowego święta. Mowa rzecz jasna o Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2026. To nie tylko wielka impreza "królowej sportu", ale również wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Władze grodu Kopernika musiały pomyśleć m.in. o organizacji ruchu. Komfort kibiców i mieszkańców jest priorytetem - zapewnia magistrat. Co ważne - jeszcze przed HMŚ zostanie udostępniona długo wyczekiwana trasa.

- Mimo, że nie zakończył się jeszcze etap realizacji Trasy Staromostowej, w uzgodnieniu z wykonawcą udało się wypracować rozwiązanie umożliwiające tymczasowe udostępnienie tego odcinka drogi na czas mistrzostw, a nawet kilka dni wcześniej. Chcemy, aby mieszkańcy mieli okazję wcześniej zapoznać się z nowym układem drogowym. Chcemy, aby w majówkę droga była już na stałe dostępna dla pieszych, rowerzystów i kierowców - powiedział 5 marca wiceprezydent Torunia, Rafał Pietrucień.

Zmiany w organizacji ruchu w Toruniu

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu zostało podzielone na dwa etapy.

13-23 marca br. udostępnienie do ruchu Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Dekerta do pl. Niepodległości.

Od 13 marca (piątek) od godz. 14:00 ulica zostanie udostępniona dla ruchu na odcinku od ul. Dekerta do pl. Niepodległości, bez możliwości korzystania z miejsc parkingowych.

- Na całym wskazanym odcinku nie została jeszcze ułożona ostatnia warstwa nawierzchni, w związku z czym obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu 23 marca (poniedziałek) o godz. 8:00. Po zamknięciu wykonawca będzie kontynuował prace drogowe - informuje MZD w Toruniu.

Zmianie ulegnie także organizacja ruchu na placu NOT. W czasie mistrzostw, od 13 do 23 marca, możliwy będzie przejazd na wprost z Szosy Chełmińskiej w aleję Solidarności. Możliwy będzie także skręt z Szosy Chełmińskiej w Czerwona Drogę.

