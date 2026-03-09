Budowa trzeciego mostu w Toruniu. Prezydent zdradza plany

• Wielu kierowców mogło wreszcie odetchnąć z ulgą, gdy w 2013 roku otwarto most gen. Elżbiety Zawackiej, jednak dziś w toruńskiej przestrzeni publicznej regularnie powraca dyskusja o konieczności wzniesienia trzeciej takiej przeprawy.

• Jak do tego ważnego postulatu podchodzi Paweł Gulewski? Obecny prezydent miasta postanowił odpowiedzieć na zagadnienia poruszone przez reportera "Super Expressu".

• Gospodarz grodu Kopernika w swoich wyjaśnieniach podkreślił, że planowane rozmowy z mieszkańcami oraz możliwości unijnego dofinansowania odegrają tu kluczową rolę decyzyjną.

Widmo powrotu gigantycznych korków w Toruniu

W przeszłości sytuacja na drogach przypominała prawdziwy koszmar, a zatory przed starą przeprawą ciągnęły się często aż do wiaduktu przy ulicy Kościuszki. Ulgę przyniosło dopiero oddanie do dyspozycji kierowców nowej inwestycji, jednak lokalna społeczność doskonale zdaje sobie sprawę, że bez wzniesienia kolejnej konstrukcji miasto ponownie zostanie całkowicie sparaliżowane. W związku z tymi obawami redakcja "Super Expressu" postanowiła zapytać Pawła Gulewskiego o następujące kwestie:

Czy włodarz dostrzega konieczność stworzenia trzeciej przeprawy w grodzie Kopernika? Jakie dokładnie działania w tym kierunku udało mu się zrealizować do tej pory? Co planuje zrobić do końca swojego urzędowania, by przybliżyć miasto do tej wielkiej inwestycji? Kiedy, według jego szacunków, mogłyby ruszyć pierwsze prace budowlane? W jakim roku można spodziewać się ostatecznego finału tego drogowego przedsięwzięcia?

Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko zaprezentowane przez gospodarza miasta na łamach "Super Expressu":

- Trzeci most w Toruniu musi powstać. Biorąc pod uwagę zaawansowanie procesu przygotowawczego najbliższej gotowości realizacyjnej jest tzw. „most zachodni” w osi ul Okrężnej. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z decyzją środowiskową. Przed nami konsultacje społeczne. Realizacja projektu przedłuża się ze względu na złożone kwestie środowiskowe i szeroki zakres oddziaływania inwestycji - podkreślił gospodarz grodu Kopernika.

W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi "SE" prezydent wskazał ponadto, że decyzja o planowanej lokalizacji zachodniej trasy ma bardzo silne podstawy merytoryczne i rozwojowe, co ułatwi przyszłe prace drogowe.

- Most zachodni jest uzasadniony ze względu na rozbudowę lewobrzeżnej części Torunia, budowę odcinka drogi ekspresowej S10, planowaną budowę węzła drogi DK 15, która będzie stanowiła korytarz tranzytowy. Rozbudujemy strefę Toruń Zachód. Planujemy i projektujemy czwarty etap trasy średnicowej, dlatego most zachodni będzie idealnie wpisywał się również w układ drogowy po prawej stronie miasta - wyjaśnił prezydent Gulewski.

Samorządowiec w materiale "Super Expressu" podzielił się również najnowszymi informacjami na temat działań i procedur podjętych w kierunku budowy dodatkowej przeprawy śródmiejskiej, która wciąż pozostaje w sferze wnikliwych analiz.

- W kwestii mostu śródmiejskiego w przyszłym roku chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji i wiele innych podmiotów, które są w specjalnym zespole roboczym, pracuje nad analizami przestrzennymi, funkcjonalnymi i drogowymi dla tego mostu. Po lewej i prawej stronie Torunia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczają prawdopodobny korytarz jego przebiegu. Oczywiście, docelowo będziemy musieli podjąć decyzję o zamówieniu dokumentacji na most śródmiejski (STEŚ) - poinformował nas włodarz miasta.

Z perspektywy zmotoryzowanych mieszkańców najważniejszym zagadnieniem pozostają ostateczne ramy czasowe, dlatego tak wielkie emocje budzi kwestia terminów rozpoczęcia prac nad nową przeprawą. Choć urzędowe przygotowania powoli nabierają tempa, wbicie pierwszej łopaty zależy w głównej mierze od pozyskania astronomicznego wsparcia finansowego z zewnątrz. Właśnie o te kwestie redakcja dopytywała gospodarza grodu Kopernika.

- Najbliższy realizacji jest most zachodni ze względu na zaawansowanie prac dokumentacyjnych. Oczywiście jego realizacja jest uzależniona od pozyskania potężnych zewnętrznych środków finansowych na jego realizację. Przypomnę, że koszt budowy mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej wraz z drogami dojazdowymi wyniósł 651,81 mln zł, w tym 184,51 mln zł to wkład własny miasta, na pokrycie którego pozyskano kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 119,33 mln zł. Pozostałą cześć stanowiło dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na poziomie 467,29 mln zł - odpowiedział Gulewski.

W kontekście potężnych nakładów pieniężnych i unijnego wsparcia warto na koniec przypomnieć historyczny moment dla całej lokalnej infrastruktury. Słynny już toruński most imienia generał Elżbiety Zawackiej został oficjalnie otwarty i oddany do dyspozycji kierowców 9 grudnia 2013 roku, co bezpowrotnie zmieniło standardy poruszania się po tej części regionu.

17