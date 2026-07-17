Alert RCB w całym kraju. Ostrzeżenie przed burzami, wichurami i gradem

Alert RCB z 17 lipca. Groźne burze i silne podmuchy wiatru

Nadchodzące godziny zapowiadają się niezwykle niebezpiecznie pod kątem warunków atmosferycznych. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o porywach wiatru mogących przekraczać 100 km/h, a także o gwałtownych burzach nadciągających nad Polskę. Z uwagi na powagę sytuacji, do mieszkańców wielu regionów kraju rozesłano SMS-owe ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - ostrzega w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Kluczowe jest, aby potraktować te komunikaty poważnie i odpowiednio się przygotować. Warto mieć na uwadze, że silne wichury stanowią realne zagrożenie dla infrastruktury, mogąc łamać drzewa i uszkadzać dachy. Będziemy na bieżąco śledzić rozwój sytuacji meteorologicznej, a lokalne serwisy przekażą najświeższe informacje o ewentualnych szkodach i utrudnieniach.

Pogoda na weekend. Prognozy dla Polski

Już w piątek zjawiska pogodowe okażą się bardzo uciążliwe i potencjalnie niebezpieczne. Według danych IMGW, w trakcie burz może spaść od 20 do 40 mm deszczu, a w zachodniej części kraju lokalne ulewy przyniosą nawet do 50 mm opadów. Poza województwem podlaskim, w całej Polsce będzie upalnie z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Niestety, sobota 18 lipca nie przyniesie zdecydowanej poprawy warunków.

Sobotnie prognozy IMGW przewidują przelotne deszcze, a w rejonach północnych, wschodnich i południowych mogą wystąpić burze, którym miejscami będzie towarzyszył grad. Oczekiwane sumy opadów wyniosą od 20 do 30 mm, przy czym na Podkarpaciu może to być nawet 40 mm. Temperatura osiągnie od 19-21 stopni nad morzem, przez 23-26 stopni w głębi kraju, aż po 29 stopni na wschodnich krańcach.

Niedziela zapowiada się nieco spokojniej, jednak wciąż trzeba liczyć się z opadami deszczu i zachować ostrożność. Warto zadbać o siebie i ostrzec bliskich o możliwych zagrożeniach pogodowych, oferując wsparcie w razie potrzeby. Zmiany w prognozach pogody będą regularnie monitorowane i aktualizowane każdego dnia.