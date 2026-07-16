Ostrzeżenia dla 11 województw. To dopiero początek. Nieciekawe prognozy na koniec lipca

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami?

W czwartkowy poranek synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali najnowsze alerty pogodowe pierwszego oraz drugiego stopnia. Ostrzeżenia o charakterze pomarańczowym, dotyczące bardzo wysokich temperatur, zostały wydane dla mieszkańców kilku regionów w kraju. Groźna aura obejmie województwa:

lubelskie

mazowieckie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

lubuskie

świętokrzyskie

W komunikacie dla stolicy eksperci zaznaczają, że termometry w czwartek mogą wskazać okolice 30 stopni Celsjusza, natomiast w piątek słupki rtęci powędrują jeszcze wyżej, osiągając przedział od 30 do 32 stopni. Nocą temperatura powinna spaść do wartości między 16 a 19 stopni Celsjusza. Jednocześnie południowe rejony Polski, w tym strefa południowo-wschodnia i południowo-zachodnia, muszą przygotować się na gwałtowne zjawiska burzowe. Deszcze i wyładowania atmosferyczne utrzymają się w kraju przez cały weekend, a upalna aura potrwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Od 18 lipca odczujemy zauważalny spadek temperatur, a następny tydzień zagwarantuje nam całkowitą transformację warunków atmosferycznych.

Dramatyczna zmiana pogody. Deszcz i ochłodzenie popsują lipcowe urlopy

Dla osób planujących odpoczynek w przedostatnim tygodniu lipca najnowsze symulacje meteorologiczne nie są optymistyczne. Zamiast wymarzonych, letnich temperatur, odczujemy aurę bardziej przypominającą jesienne dni. Analizy modelu EMCWF przeprowadzone przez pracowników IMGW ujawniają nietypową jak na lipiec anomalię, która może mocno zdezorganizować plany wyjazdowe milionów osób.

Przewidywania na wtorek oraz środę (22 i 23 lipca) pokazują, że najwyższe notowane w kraju temperatury wyniosą raptem 22-23 stopnie Celsjusza. Dodatkowo, przebywający na północy, w centrum oraz na południu kraju powinni zaopatrzyć się w parasole ze względu na zapowiadane opady.

Znaczący powrót letniego ciepła nastąpi dopiero pod koniec miesiąca, dlatego określenie nadchodzących dni jako najgorszego okresu letnich wakacji wydaje się w pełni uzasadnione. Miłośnicy prawdziwych upałów powinni rozważyć przesunięcie swoich planów urlopowych na drugą połowę sierpnia, kiedy to pogoda ma być zdecydowanie bardziej sprzyjająca. Warto pamiętać, że przewidywania na dalszy okres bywają zmienne, a najnowsze informacje meteorologiczne będą na bieżąco analizowane przez naszych dziennikarzy.