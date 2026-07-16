Salmonella w Toruniu się rozprzestrzenia! Zachorowali nie tylko podopieczni żłobka

Jak informuje Radio Eska, są już pierwsze wyniki badań prowadzonych przez sanepid w związku z ogniskiem zakażeń salmonellą w Toruniu. Przypomnijmy, że kilka dni temu do szpitala trafiło sześcioro dzieci z jednej z prywatnych placówek.

Okazało się jednak, że problem jest znacznie większy. Objawy zakażenia wystąpiły nie tylko u dzieci ze żłobka, ale także u podopiecznych Domu Seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie.

Według najnowszych danych 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą, a 6 pacjentów przebywa w szpitalu.

Pierwsze analizy próbek nie wykazały jednak obecności niebezpiecznej bakterii.

Jeśli chodzi o pierwszą część badań, są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii Salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs. Nie stwierdzono też tej bakterii w wymazach pobranych w żłobku z talerzy, na których dzieci spożywały posiłki. To jest pierwsza partia badań, gdzie wyniki są negatywne. Czekamy na kolejne – przekazał Radiu Eska Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Sanepid nie wyklucza, że kolejne wyniki pojawią się już w najbliższych dniach.

Mogą być jutro. Nie powiem na 100 procent, że będą jutro, ale mogą być jutro. Może coś być w sobotę, w poniedziałek. Będą spływać sukcesywnie – wyjaśnił Betański.

Przedstawiciel sanepidu zaznaczył również, że nie u wszystkich osób z objawami zakażenie zostało już laboratoryjnie potwierdzone.

To są osoby z objawami. Nie wszystkie mają potwierdzone zakażenie. To trochę jak z grypą – potocznie mówimy, że ją mamy, choć nie wykonaliśmy testu. Osoby przebywające w szpitalu mają potwierdzoną obecność salmonelli szybkim testem PCR, natomiast ponad 60 osób to osoby z objawami. Na ten moment najnowsza aktualizacja to 62 osoby z objawami i 6 osób w szpitalu – dodał Łukasz Betański.

Sanepid kontynuuje dochodzenie epidemiologiczne, które ma wyjaśnić źródło zakażenia. Kolejne wyniki badań mają być publikowane sukcesywnie.