Amerykańskie klasyki opanują Toruń. Moc darmowych atrakcji i efektowna parada

Toruń: Przed nami Power Show 2026

W niedzielę (31 maja 2026 r.), teren przy ul. Fortecznej w Toruniu zostanie zdominowany przez amerykańskie samochody. Na 12:00 zaplanowano efektowną paradę. O zlocie opowiedział reporterce Radia ESKA Toruń Marcie Łazarskiej opowiedział jeden z organizatorów, Dawid Sawicki. - Jest bardzo duża liczba fanów amerykańskiej motoryzacji. Mamy już prawie 300 zgłoszeń. Myślę, że do środy lub czwartku zamkniemy zapisy i nie będzie już możliwości zapisu pojazdu - podkreślił Sawicki.

Organizator zapewnił, że będzie na co popatrzeć. - Jest tego szeroka gama, bo od klasyków z lat 60. i 70. po najnowocześniejsze Fordy Mustangi, które dopiero rok temu wyszły. Po rejestracjach możemy stwierdzić, że przyjadą goście z całej Polski, a nawet zagranicy - zdradził Dawid Sawicki w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Wejście za darmo, efektowna parada i palenie gumy

Dawid Sawicki powiedział nam, że Power Show 2026 w Toruniu przyniesie atrakcje, kojarzone z tego typu imprezami. Będzie też nowość, na którą wielu czekało!

- W tym roku będzie płyta do tzw. spalenia gumy. Będzie to miejsce zabezpieczone, gdzie legalnie, bez żadnych problemów i komplikacji będzie można spalić. Amerykańskie samochody są znane z tego, że ich kierowcy lubią spalić kapcia, także w tym roku mamy to w planach. Będzie też więcej pokazów tanecznych - wyliczył Sawicki.

O 12:00 (zgromadzenie startuje o 11:00), z Szosy Bydgoskiej wystartuje efektowna parada z udziałem amerykańskich aut. Uczestnicy przetransportują się ulicą Polną, aż do Fortecznej, na teren Autodrom. O godzinie 13:00 bramy zostaną otwarte dla zlotowiczów i gości. Dawid Sawicki zaznaczył, że organizatorzy szykują "perełki", ale nie chciał zdradzać szczegółów. Wiemy na pewno, że zlot aut amerykańskich to nie tylko samochody, ale również pokazy i nauka tańca country. Na imprezę zaprasza Radio ESKA Toruń.

