Tragedia pod wiaduktem. 34-letni kierowca zmarł w szpitalu. Samochód roztrzaskany

Tragiczny wypadek w miejscowości Grabowiec pod Toruniem

Dopiero co, pod koniec maja informowaliśmy na naszych łamach o tragicznym wypadku w Głogowie (woj. kujawsko-pomorskie), w którym zginęła jedna osoba. Niestety, dzień po tym zdarzeniu doszło do kolejnego, równie poważnego wypadku. Do zdarzenia doszło w godzinach wczesnopopołudniowych, około 13:45, na drodze wojewódzkiej nr 654 w miejscowości Grabowiec pod Toruniem. Z informacji policji dowiadujemy się, że 34-latek prowadzący forda nagle zjechał z drogi i uderzył w barierki zamontowane tuż pod wiaduktem. Na razie przyczyny pozostają zagadką. Mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przekazał dziennikarzom ESKA Toruń News, że ranny mężczyzna szybko został przewieziony do placówki medycznej, ale w wyniku poważnych obrażeń zmarł.

Teraz śledczy pod ścisłym nadzorem prokuratury próbują rozwikłać, co dokładnie się stało. Z kolei służby mundurowe niezmiennie przypominają, by w trakcie jazdy uważać i skupić się na tym, co dzieje się na drodze. Ostrzegają też o zdradliwej nawierzchni. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Torunia opublikowali zdjęcie roztrzaskanego pojazdu, na którym widać, jak wielka była siła uderzenia. Fotografia daje do myślenia i przypomina, jak szybko jedna decyzja może skończyć się tragicznie.

Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego przypominają z kolei w swoich oficjalnych notatkach, że to nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną powstawania poważnych zdarzeń na drogach i bezpośrednio wpływa na ich konsekwencje. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie ma mowy o jakiejkolwiek taryfie ulgowej dla tych kierowców, którzy lekceważą znaki i przepisy drogowe, czy też dla tych, którzy siadają za stery auta po alkoholu.

